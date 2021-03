Napoli-Bologna 3-1, le pagelle degli azzurri: Insigne super, torna Osimhen

Il Napoli ha battuto il Bologna per 3-1 allo stadio Diego Armando Maradona, con doppietta del capitano Insigne e goal del subentrato Osimhen. Ecco le pagelle degli azzurri

OSPINA 6: una piccola sbavatura sul goal, ma è comunque sicuro tra i pali.

DI LORENZO 6: corsa e grinta, ma non è sempre lucido.

RRAHMANI 6: sicuro nel gioco aereo, tiene botta su Palacio.

KOULIBALY 6.5: giganteggia come al solito, bravo e lucido.

GHOULAM 6: parte bene, ma è costretto ad uscire a causa di un infortunio (dal 21′ HYSAJ 5.5: soffre molto la vivacità di Skov Olsen).

RUIZ 6: alcuni strappi creano la superiorità, ma è macchinoso in più occasioni.

DEMME 6: il filtro davanti alla difesa funziona ed è merito suo.

POLITANO 6: alti e bassi, ma partita tutto sommato sufficiente.

ZIELINSKI 7: due assist e tante buone giocate, giocatore fondamentale (dal 78′ RUI SV).

INSIGNE 8: ancora una volta sale in cattedra e con una doppietta strepitosa guida la squadra al successo (dal 78′ ELMAS SV).

MERTENS 5.5: ancora non al top, non riesce ad incidere (dal 53′ OSIMHEN 6.5: segna un bel goal ma ne sbaglia uno clamoroso, sta tornando e questa è sicuramente una buona notizia per il Napoli attuale).