Napoli-Juventus 2-1, le pagelle dei bianconeri: CR7 infinito

La Juventus trova la sua seconda sconfitta stagionale contro un ottimo Napoli, in rete il solito Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 5,5: in occasione del goal di Zielinski non è esente da colpe deviando in maniera non perfetta la conclusione di Insigne.

Alex Sandro 5,5: non incide mai nel corso dei 90 minuti e soffre tantissimo la corsa di Callejon.

Bonucci 5,5: troppo frettoloso quando ha la palla tra i piedi e sbaglia un numero troppo alto di lanci lunghi.

de Ligt 6,5: è l’unica nota positiva della difesa della Juventus, ennesima partita di grande livello da parte del centrale olandese. Sfortunato sulla deviazione in occasione del goal di Insigne.

Cuadrado 5: entrambi i goal sono causati da suoi cali di attenzione, ha ancora tanto da imparare nel ruolo di terzino.

Matuidi 5: per l’ennesima volta mostra la sua inadeguatezza nel gioco di Sarri, da un suo cross errato arriva l’azione che porta al momentaneo 2-0 campano. (Bernardeschi 6)

Pjanic 6: il bosniaco gioca una partita sufficiente, limitato molto anche da una botta subita nel primo tempo che lo costringe a lasciare il campo anzitempo. (Rabiot 5,5)

Bentancur 6: peggio rispetto alle sue ultime uscite in Coppa Italia, ma è comunque il migliore del centrocampo della Juventus e da un suo lancio arriva il goal di Ronaldo.

Dybala 5,5: la Joya questa sera non riesce ad esprimere il suo talento, ben ingabbiato dai giocatori del Napoli. (Douglas Costa 5,5)

Ronaldo 6: serata abbastanza anonima per CR7 che però questa sera, nel finale, trova il goal per l’ottava partita consecutiva.

Higuain 5,5: questa sera la Juventus non riesce ad uscire vincente dal San Paolo grazie ad una giocata del suo numero 21, piuttosto in ombra per tutti i 90 minuti.