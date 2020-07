Napoli-Roma 2-1, le pagelle degli azzurri: decide la sfida un gioiello di Insigne

Il Napoli vince contro la Roma per 2-1 ed aggancia in classifica al quinto posto proprio i giallorossi. Le reti, tutte nella ripresa, portano le firme di Callejon, Mkhitaryan e Insigne.

MERET 6: ordinaria amministrazione, incolpevole sul goal.

DI LORENZO 6: spinge tanto e va anche a segno, goal però annullato per fuorigioco.

MANOLAS 6: il grande ex gioca solo un tempo e lo fa in maniera ordinata. (dal 63′ MAKSIMOVIC 6: ottima l’intesa con Koulibaly)

KOULIBALY 6.5: duella con Dzeko per 90 minuti e riesce ad arginarlo quasi sempre. E’ bravo anche negli 1 contro 1 contro.

RUI 7: vince il duello contro Zappacosta ed offre anche a Callejon l’assist per il momentaneo 1-0.

RUIZ 6: bravo nelle due fasi, cala un po’ alla distanza. (dall’85 ELMAS SV)

DEMME 6: l’ammonizione nei minuti iniziali pregiudica un po’ la sua fase d’interdizione. (dal 70′ LOBOTKA 6: diga davanti alla difesa, bravo nel fare filtro)

ZIELINSKI 6: si accende a tratti, ma quando lo fa crea sempre pericoli, sbaglia nel primo tempo a tu per tu con il portiere avversario.

CALLEJON 6.5: nel primo tempo fallisce la palla dell’1-0, si rifà nella ripresa con la specialità della casa: il goal dopo un taglio fantastico. (dal 69′ LOZANO 6: spinge tanto e tiene basso Spinazzola)

MILIK 6: fa a sportellate contro i 3 difensori della Roma, prende una traversa incredibile dopo una torsione spettacolare. (dal 63′ MERTENS 6.5: entra subito in partita, vivace)

INSIGNE 7.5: man of the match. E’ bravo nel ripiegare in fase difensiva, quando poi riparte è un pericolo costante per la difesa della Roma. Decide la sfida con un goal strepitoso, ciliegina sulla torta di una partita splendida.