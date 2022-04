Napoli-Sassuolo 6-1, le pagelle degli azzurri: goleada partenopea, Mertens sugli scudi

Il Napoli vince contro il Sassuolo e lo fa con una bellissima goleada. Apre le marcature Koulibaly, poi i sigilli di Osimhen, Lozano, Mertens (doppietta) e Rrahmani arrotondano il risultato; la rete ospite arriva al tramonto del match con Lopez.

OSPINA 6: incolpevole sul goal, per il resto spettatore non pagante.

DI LORENZO 7: torna e convince, prestazione ottima, tanta corsa e tanta qualità. (dall’82’ ZANOLI SV)

KOULIBALY 7: bel goal di testa, giganteggia come al solito.

RRAHMANI 7: grande intesa con il compagno di reparto Koulibaly, va a segno anche lui nella ripresa.

RUI 6.5: fa entrambe le fasi con grande spirito di abnegazione. (dall’82’ GHOULAM SV)

RUIZ 6.5: assist splendido per Mertens, le sue geometrie aiutano tanto la squadra. (dal 77′ DEMME SV)

ANGUISSA 6.5: quantità e qualità, giocatore sempre più importante per gli azzurri.

LOZANO 7: corsa, dribbling ed anche un bel goal; giornata da ricordare per il messicano. (dal 77′ ELMAS SV)

MERTENS 8.5: il belga è formidabile, segna e gioca per la squadra, man of the match.

INSIGNE 7.5: veste i panni dell’assistman oggi con due calci d’angolo molto precisi che permettono a Koulibaly ed Osimhen di segnare di testa.

OSIMHEN 7.5: incontenibile, è decisivo non solo in fase offensiva ma anche in ripiegamento. (dal 77′ POLITANO 6)