Napoli-Udinese 2-1, pagelle azzurre: una magia di Politano decide il match

Il Napoli vince all’ultimo respiro grazie ai goal di Milik e Politano che ribaltano l’iniziale vantaggio bianconero targato De Paul.

OSPINA 6.5: incolpevole sul goal, con una prodezza salva il risultato nella ripresa.

HYSAJ 6: inizia la partita sbagliando qualche passaggio di troppo, poi però migliora la prestazione con un buon secondo tempo.

MANOLAS 5.5: meno attento rispetto al solito.

KOULIBALY 6: bravo e fortunato su De Paul, il suo salvataggio finisce sulla traversa ed evita il secondo vantaggio ospite.

RUI 6.5: buona partita, ci prova tante volte e si rende sempre pericoloso in fase offensiva.

RUIZ 6.5: abbina quantità e qualità, sforna anche l’assist per il pareggio di Milik. (dall’80 ELMAS SV)

LOBOTKA 6: gioca tanti palloni, qualche volta perde un tempo di gioco ma la sua prova è comunque sufficiente. (dal 71′ DEMME 5.5: troppo irruento prende l’ennesima ammonizione stagionale)

ZIELINSKI 6.5: con un tiro strepitoso sfiora il goal, per il resto tantissime buone giocate. (dall’80’ ALLAN SV)

CALLEJON 5.5: cala alla distanza, appare stanco nella ripresa e viene sostituito. (dal 70′ POLITANO 7: goal meraviglioso all’ultimo respiro che regala la vittoria agli azzurri di Gattuso)

MERTENS 6: esce per infortunio dopo appena 31 minuti. (dal 31′ MILIK 7: prima punta moderna, gioca per e con la squadra, ma non trascura il tabellino, in spaccata infatti firma il goal del momentaneo 1-1)

INSIGNE 6: buona prova, fa entrambe le fasi con attenzione e spirito di abnegaizone.