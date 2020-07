Roma-Fiorentina 2-1, le pagelle dei giallorossi: Veretout sigla una doppietta decisiva

La Roma saluta l’Olimpico con una vittoria contro la Fiorentina. Due rigori segnati da Veretout regalano i 3 punti alla squadra di Fonseca, in mezzo il momentaneo pareggio viola con Milenkovic.

LOPEZ 6: ordinaria amministrazione.

MANCINI 6.5: grande partita, sempre concentrato e bravo in molti anticipi.

SMALLING 6: torna a guidare la difesa, lo fa senza sbavature.

KOLAROV 6.5: ruolo inedito che sta interpretando però nel migliore dei modi.

PERES 6: meno incisivo rispetto a Ferrara, cala alla distanza.

DIAWARA 6.5: dopo la ripresa non ha particolarmente convinto, oggi però gioca una buona gara,recuperando tantissimi palloni. (dal 77′ CRISTANTE SV)

VERETOUT 7.5: freddo in occasione di entrambi i rigori, la sua freddezza vale i tre punti.

SPINAZZOLA 6.5: ottimo primo tempo, nel secondo diminuiscono la sgroppate sulla fascia ma c’è sempre grande qualità.

PELLEGRINI 6: partita senza infamia e senza lode, esce dopo un brutto colpo subito. (dal 60′ ZANIOLO 5.5 brutto impatto sul match, non trova mai la giocata giusta)

MKHITARYAN 6: meno brillante rispetto al solito, si accende solo a tratti. (dall’82 PEREZ SV)

DZEKO 7: mette lo zampino in entrambi i rigori della squadra di Fonseca, per il resto grande spirito di abnegazione e grande intesa con i compagni.