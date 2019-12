Roma, Florenzi: niente discorso strappalacrime, ma addio quasi certo

Nessun discorso di addio da parte di Alessandro Florenzi, ma la sua partenza è quasi certa.

Nella classica cena natalizia della società con i giocatori, Florenzi ha fatto si un discorso a tutti ma erano solo gli auguri ed i ringraziamenti di rito. Dichiarando anche “Ho realizzato il mio sogno di essere il capitano della Roma. Spero di continuare a esserlo finché me ne sara data la possibilità“. Quindi niente annuncio di addio, che però non chiude le porte alla sua probabile partenza nella sessione di mercato che si aprirà a Gennaio. Il tecnico Fonseca gli preferisce Spinazzola e Santon, ma visti i continui problemi fisici che accusano i due, il tanto concitato addio potrebbe non esserci. Lo dimostrano anche le ultime due partite da titolare per Florenzi che ha contribuito con buone prestazioni e l’assist a Mkhitaryan.

Il cuore dice Roma, ma la realtà lo spingere a non indossare più la sua amata maglia e la tanto meritata fascia di capitano. Una ragione in più che lo porta alla partenza sono le parole del tecnico della Nazionale Roberto Mancini che gli ha fatto intendere di poter rischiare il posto per gli Europei qualora non giocasse con una certa continuità.

In passato era stato accostato a Milan ed Inter ma ci furono solo fumate nere. Oggi invece, in pole position ci sarebbe la Fiorentina e sotto traccia lavorerebbero Cagliari, Sampdoria, Lione e Siviglia. I viola ci pensano seriamente anche se l’arrivo di Florenzi toglierebbe spazio a Lirola su cui ha puntato la società. Il club di Commisso punterebbe al prestito con riscatto fissato intorno ai 25-30 milioni, ma l’ingaggio del giocatore è piuttosto elevato per le casse dei toscani.

Florenzi potrebbe optare per il Cagliari che ormai potrebbe ambire alla Champions, mentre meno affabile sarebbe la Sampdoria che lotta per la salvezza. Pista piuttosto lontana è quella di trasferirsi all’estero dove avrebbe meno visibilità agli occhi del tecnico Mancini. Si deciderà tutto durante la sosta quando Florenzi con il suo agente Lucci e la società si siederanno per decidere le sorti del giocatore.

La carriera di Alessandro Florenzi iniziò nella stagione 2011/2012 quando andò in prestito in Serie B al Crotone dove collezionò 31 presenze e siglando 11 gol. Rientrato alla Roma, pian piano è cresciuto calcisticamente diventando uno perni dei giallorossi e guadagnandosi la fascia di capitano ereditata da De Rossi. A breve la fascia potrebbe cederla a Lorenzo Pellegrini che domenica ha dichiarato “Alessandro merita il meglio, che sia qui o altrove“.