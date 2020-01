Roma, Fonseca verso il Torino: “Pastore ha un trauma osseo difficile”

La Roma deve giocare in casa contro il Torino nella prima partita del 2020. Paulo Fonseca ha parlato a Trigoria nella conferenza stampa di vigilia. Ecco le sue dichiarazioni:



La squadra ha ripreso a lavorare. Come ha trovato il gruppo?

Bene. È motivata ed è importante iniziare l’anno bene.



Che Torino si aspetta?

È sempre difficile giocare conto di loro. Non hanno perso nelle ultime tre partite fuori. Sono motivati, forti e aggressivi.



Petrachi ha parlato di Kalinic e Bruno Peres. Come pensa di rigenerare Kalinic e che idea ha di Bruno Peres?

Kalinic sta migliorando tutte le settimane, può giocare di più. Non è facile cambiare giocatori sul mercato. Bruno è un giocatore che ha finito il prestito e Petrachi lo conosce bene. Ha iniziato a lavorare con noi da due giorni. Vediamo se può aiutarci, deve migliorare fisicamente.



Cosa pensa del ritorno di Ibrahimovic?

Non mi piace parlare dei giocatori altrui, ma è positivo avere uno come lui.



Lei ha detto che servirebbe un giocatore per reparto, ma si può vincere un trofeo già quest’anno?

Non è giusto creare questo tipo di tensione. Dobbiamo pensare solo al Torino e dobbiamo vincere.



Che margine di crescita ha Zaniolo? Che percentuale di talento ha sfruttato finora?

Tutti possono migliorare, lui tatticamente non pensava molto bene. Oggi cerca lo spazio nel tempo giusto. Deve migliorare il tempo delle decisioni, ma può essere il miglior giocatore in Italia.



Come vivete il cambio di proprietà?

Non abbiamo mai parlato di questo. Io sono l’allenatore, parlo con Guido e so cosa succede. Sono tranquillissimo.



Under L’ha delusa un po’? Ci punta ancora?

Io non penso a cedere nessuno dei nostri. Quando avrà l’opportunità potrà giocare.



Come stanno Kluivert e Pastore? State pensando a politiche diverse per i prezzi dei biglietti?

Cosa posso dire di questo? Non ne ho parlato con Petrachi o Guido. In tutti gli stadi abbiamo molti tifosi. Certo che possiamo fare meglio. Kluivert aveva un problema muscolare e ha iniziato a lavorare, ma per i medici non sta bene e non voglio rischiarlo. Serve una settimana, magari dopo la Juve sarà pronto. Per Pastore è diverso, non ha un trauma normale, ma osseo ed è più difficile risolverlo. Sta recuperando bene.



Gli orari delle partite sono scomodi?

Non mi piace avere solo 72 ore di riposo. È una questione televisiva, non è positivo.



Il Torino è molto falloso e spezza il gioco. Voi pressate molto alto. Lei è contento di come i suoi fermano l’azione?

Sì, ma non promuovo i falli. È importante avere una reazione e nel caso fare fallo.



Hai pensato a cosa avrebbe potuto fare con tutta la rosa a disposizione?

Non guardo al passato. Non mi piace trovare scuse. Tutti i giocatori hanno sempre lavorato bene. Mi piace pensare al presente, che è domani la partita col Torino.