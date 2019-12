Roma, Fonseca verso la Fiorentina: “Con Florenzi non ho parlato di Nazionale”

La Roma deve giocare in casa della Fiorentina nell’ultima partita del 2019. Paulo Fonseca ha parlato a Trigoria nella conferenza stampa di vigilia. Ecco le sue dichiarazioni:



Smalling sarà disponibile?

“Si è allenato ieri e oggi, sta bene ed è un’opzione”.

La Fiorentina non sta avendo un grande ritmo ma nell’ultima giornata ha pareggiato con l’Inter. Quali saranno le difficoltà della partita?

“La Fiorentina è sempre stata una sfida difficile per la Roma. Loro sono una buona squadra, con giocatori forti e hanno fatto una bellissima partita contro l’Inter. Sarà difficile e dovremo essere concentrati”.

Come sta Kluivert?

“Non è pronto, penso che sia meglio non rischiare. Dobbiamo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente”.

Spinazzola come sta?

“Sta bene, è solo una scelta tecnica”.

Se un giocatore le chiede di giocare per non perdere la Nazionale lei cosa risponde?

“Io penso solo alla Roma. Capisco questi discorsi ma sono qui come allenatore della Roma e devo pensare solo al club ma capisco la situazione”.

L’eventuale assenza di Chiesa potrebbe influire sulle scelte in difesa?

“No, non sappiamo se giocherà ma non influirà sulla formazione”.

Avete parlato del 7-1 del Franchi? Ha fatto rivedere la partita? C’è voglia di rivincita?

“Non ne abbiamo parlato”.

Ha già parlato di mercato con Petrachi?

“Parliamo tutti i giorni di tutto, di mercato, delle nostre famiglie, delle feste”.

In occasione del rigore, si è avuta l’impressione che Kolarov abbia faticato ad avere la giusta postura. Si può lavorare su questo?

“Noi giochiamo molto con il terzino nella fase di costruzione. Ci lavoriamo molto, è importante che nel momento in cui viene pressato, i giocatori devono correttamente far girare la palla”.

Ha mai parlato con Florenzi della possibilità che possa perdere la Nazionale? Siccome ci aveva detto che Le piace Petagna, Le piace anche Hysaj?

“Io non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Non abbiamo parlato con Florenzi della Nazionale. Abbiamo parlato di Roma, ma della Nazionale no”.