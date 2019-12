Roma, Fonseca verso la SPAL: “Petagna? Mi piace come giocatore”

La Roma deve giocare in casa contro la SPAL. Paulo Fonseca ha parlato a Trigoria nella conferenza stampa di vigilia. Ecco le sue dichiarazioni:

Giovedì ha parlato di problema nell’atteggiamento: c’è lo stesso rischio contro l’ultima in Serie A?

La SPAL è una vera squadra con buona organizzazione difensiva e i giocatori l’hanno capito



Sta pensando ad arretrare Pellegrini per far rifiatare Veretout?

Pellegrini è importante come trequartista.



Under era titolare, poi si è infortunato. Cosa deve fare di più?

Non voglio parlare di situazioni individuali, ma deve migliorare.



Ha detto che giovedì qualcuno non aveva meritato di giocare. Rivedremo qualcuno di loro domani?

Magari.



Perotti ha parlato di umiltà. Perché è mancata giovedì?

Non voglio parlare della partita del Wolfsberger. Ho parlato anche con i giocatori, per me la situazione è finita. Solo in due partite, con Sampdoria e Wolfsberger, non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto.



Come sta Kluivert? Si sente supportato da Petrachi nel dialogo con i giocatori?

Non ho bisogno del suo supporto, quando qualcosa non mi piace io parlo. Kluuvert non sta ancora bene e non vogliamo rischiare



Il problema principale giovedì sembrava sulle seconde palle e sui lanci lunghi. La SPAL li usa spesso. Ci avete lavorato?

Sono due partite totalmente diverse. Abbiamo preparato questa situazione insieme ad altre caratteristiche per la SPAL. È una buona squadra in difesa



Juan Jesus è ancora un’opzione o Cetin l’ha scavalcato? Lempiace Petagna?

Petagna è fisicamente forte e un buon giocatore. Cetin e Jesus sono due soluzioni, uno giocherà di sicuro.