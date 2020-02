Roma, Fonseca verso l’Atalanta: “Bruno Peres in avanti? Ci serve da terzino”

La Roma deve giocare in casa dell’Atalanta nell’anticipo serale di sabato. Paulo Fonseca ha parlato dunque a Trigoria nella conferenza stampa di vigilia della partita. Ecco le sue dichiarazioni:

Che partita sinaspetta domani?

Difficile. L’Atalanta è aggressiva. È una delle partite più difficili.



Ha pensato a cambiamenti tattici?

L’importante è non cambisre i principi principali.



Mancini a centrocampo?

Vediamo domani. Abbiamo fatto buone partite con equilibrio mettendo Mancini a centrocampo.



Perez ha dimostrato personalità col Bologna. Può essere titolare?

Io devo essere onesto. È entrato bene col Bologna e sta capendo com’è il calcio, che è diverso dalla Spagna. Non è il momento migliore, è una responsabilità.



Petrachi ha detto che la squadra ha smarrito umiltà. Lei?

Sono concentrato solo su domani, non commento le parole del mio direttore sportivo. Non c’è nessuna divisione. Lavoriamo per domani.



Bruno Peres non fu fortunato a Roma, ora si sta ritrovando. Potrebbe giocare in avanti?

Difficile in questo momento. Non ne abbiamo bisogno. Ci serve come terzino.



Come stanno Under e Kluivert? Cosa pensa del Var a chiamata?

Sono sempre a favore dei miglioramenti, ma non ho capito bene nei dettagli la questione. Under e Kluivert hanno fatto bene, Kluivert dopo l’infortunio non è tornato come prima e Under ha fatto due buone partite dopo l’infortunio di Zaniolo. Penso che abbiamo bisogno di esperienza. Vediamo se domani giocheranno.



L’impiego di Fazio? Bruno Peres titolare?

Vediamo domani. Hanno grandi possibilità. Ho un dubbio in una situazione.



In estate parlò di coraggio. Venerdì ha detto chenlamswuadra ha paura. Colpa sua o della squadra?

Per giocare nella mia squadra serve sempre coraggio. Con la Juve senza coraggio si possono prendere 4-5 goal. Anche col Torino abbiamo giocato con coraggio. La squadra ha accusato la partita col Sassuolo.



Affrontate la migliore squadra nella pressione individuale. Bisognerà pensare in fretta?

Sì, dovremo prendere decisioni veloci, loro recuperano molto palla e fanno contropiedi forti.



Come procede Diawara? In quale posizione rende meglio Mkhitaryan?

Dopo questa domanda saprete tutta la formazione di domani! Penso possa giocare come ala o trequartista dentro, o in uno dei due avanti. Anche come portiere perché è uno dei più intelligenti che conosco. Per Diawara è una settimana decisiva, migliora tutti i giorni. Il segnale è molto positivo in questo momento.