Roma-Juventus 1-2, le pagelle dei bianconeri: campioni d’inverno

La Juventus batte all’Olimpico una grande Roma grazie alle reti di Mehdi Demiral e Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 5,5: la gestione pessima della palla negli ultimi 20 minuti non è accettabile da parte di un portiere del suo livello.

Alex Sandro 5,5: con un’ingenuità clamorosa riapre la partita rischiando di mandare all’aria l’ottimo impatto avuto dalla Juventus nella prima mezz’ora di partita.

Bonucci 6: serata impegnativa ma senza grossi grattacapi per il capitano bianconero.

Demiral 6,5: trova il suo primo goal con la maglia della Vecchia Signora ma dopo pochi minuti si infortuna gravemente al ginocchio. (de Ligt 7)

Cuadrado 5: pessima serata da parte del terzino colombiano che soprattutto nel finale di partita sbaglia tantissimi appoggi.

Matuidi 5,5: la situazione è sempre la medesima, la sua tecnica di base non è più adeguata per il centrocampo titolare di una squadra come la Juventus.

Pjanic 6: non sbaglia niente di particolare ma non crea nemmeno nulla di pericoloso, forse per uno come lui non è abbastanza.

Rabiot 5,5: i primi 60 minuti sono convincenti ma quando è salita la stanchezza la sua prestazione è calata drasticamente, realizzando anche errori grossolani.

Ramsey 6: il gallese sta tornando in condizione e questa sera ha mostrato qualche spunto interessante, buone notizie per Sarri. (Danilo 5)

Ronaldo 7: il migliore in campo dei suoi insieme a Dybala, trova il goal nella quarta partita consecutiva e convince in tutti i 90 minuti.

Dybala 7: ogni volta che tocca palla crea qualcosa di interessante, guadagna il rigore dopo una giocata sublime. (Higuain 5,5)