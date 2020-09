Roma-Juventus 2-2, le pagelle dei bianconeri: Ronaldo stellare

La Juventus pareggia in trasferta a Roma 2-2 con una doppietta di Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: buona prestazione del portiere polacco, sfortunato sul rigore in cui devia ol pallone ma non riesce ad evitare il goal.

Chiellini 6,5: partita di livello contro un avversario ostico come Edin Dzeko.

Bonucci 5,5: il regista difensivo della Juventus non riesce mai ad incidere nell’impostazione del gioco.

Danilo 7: tra i migliori in campo, in fase difensiva non sbaglia nulla e regala a Ronaldo la palla del 2-2.

Cuadrado 5: male a sinistra dove non riesce mai a creare problemi alla retroguardia della Roma.

Rabiot 5: parte bene ma poi cala vistosamente fino a ricevere un’espulsione per doppia ammonizione veramente evitabile.

McKennie 5,5: non conferma le buone impressioni date nel match con la Sampdoria, probabilmente non è ancora pronto per prendere il posto di Bentancur. (Arthur 6,5)

Kulusevski 5,5: qualche buona giocata da parte dello svedese ma nel ruolo di esterno tutta fascia viene limitato troppo e la Juventus ne risente. (Frabotta s.v.)

Ramsey 5: come McKennie non riesce a confermare l’ottima prestazione della settimana precedente. (Bentancur 6,5)

Morata 5: lo spagnolo è ancora fuori dagli schemi di Pirlo ma con soli due allenamenti con i nuovi compagni è giustificato. (Douglas Costa 5)

Ronaldo 7,5: questa partita l’ha pareggiata da solo. Prima guadagna e segna il rigore, poi vola in aria ed insacca il pallone del definitivo pareggio e la Juventus ringrazia.