Salernitana, Iervolino: “Mi auguro che col Napoli si possa creare un ponte”

Sugli obiettivi futuri: “Per me sarebbe fondamentale far tornare i tifosi, prima di tutto per lo sport ed inoltre per i tifosi stessi. Anche per i calciatori. Ascoltare i cori cantanti dagli spalti è un valore aggiunto straordinario. Spero davvero che i tifosi possano essere l’uomo in più con cui ci giocheremo la permanenza in Serie A. Dobbiamo riformare il sistema dell’industria calcistica. (…) Per me quello italiano è assolutamente il miglior calcio in Europa“. Sulla corsa allo scudetto non ci sono dubbi: “Per me la favorita è indubbiamente il Napoli. È la più forte del campionato e ad oggi pratica anche il calcio più bello in Italia. Credo abbia ottime possibilità, in quanto la vedo senza alcun dubbio come la possibile vincitrice dello scudetto”.