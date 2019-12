Sampdoria-Juventus 1-2, le pagelle dei bianconeri: Dybala-Ronaldo per i 3 punti

La Juventus espugna il Marassi battendo 2-1 la Sampdoria grazie alle reti di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 6: raggiunge Maldini in vetta alla classifica dei giocatori con più presenze in Serie A, una leggenda vivente.

Alex Sandro 6,5: fa tutto da solo, 2 assist per i compagni e un suo errato disimpegno porta al momentaneo pareggio blucerchiato. (De Sciglio s.v.)

Bonucci 6: serata abbastanza tranquilla per il capitano della Juventus che si limita a smistare bene il pallone.

Demiral 5,5: non gioca una brutta partita ma il suo eccessivo impeto lo mette spesso in situazioni complicate.

Danilo 5: ogni pallone che tocca il laterale brasiliano è regalato agli avversari, serata da dimenticare per lui.

Matuidi 6: solita prestazione generosa da parte dell’ex PSG che però si divora un goal clamoroso.

Pjanic 5: serataccia per il bosniaco che soffre tanto la pressione avversaria e non risulta mai lucido in impostazione.

Rabiot 6: prestazione altalenante da parte del centrocampista francese che però finisce la partita in crescendo, stanno arrivando buone notizie per la Juventus.

Ronaldo 7,5: prestazione sublime da parte del campione portoghese che inoltre trova un goal impressionante per la superiorità fisica.

Higuain 6: lavora molto per i suoi compagni di reparto ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Lascia il campo contrariato. (Ramsey 6)

Dybala 7: la Juventus sta ritrovando la sua Joya che anche questa sera regala una perla di rara bellezza. (Douglas Costa 5,5)