Sassuolo-Juventus 1-2, le pagelle dei bianconeri: Kean all’ultimo respiro

La Juventus batte in rimonta il Sassuolo 2-1 grazie alle reti di Paulo Dybala e Moise Kean archiviando la pratica Champions ed avvicinandosi al terzo posto occupato dal Napoli.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 5,5: fa una grandissima parata su Scamaca ma poi prende il gol di Raspadori con un tiro sul suo palo di competenza.

Alex Sandro 5,5: come sempre incide poco nel match, attento in fase difensiva ma totalmente assente in fase offensiva.

Rugani 6: prestazione sufficiente da parte dell’ex Empoli che viene riproposto dal primo minuto dopo un periodo di assenza. (Chiellini 6)

Bonucci 6: sta piano piano ritrovando la condizione fisica, questa sera è andata abbastanza bene.

De Sciglio 5,5: come le altre volte in cui è stato impiegato a destra non riesce mai ad essere concreto, a suo favore però un discreto numero di cross andati a buon fine.

Rabiot 6,5: continua il suo momento positivo, probabilmente è il periodo migliore da quando è arrivato alla Juventus. Anche questa sera prestazione di sostanza.

Zakaria 6: prestazione senza infamia e senza lode, fa il suo ma senza rendersi mai pericoloso.

Danilo 5,5: oggi un pochino meno preciso a centrocampo, migliora quando torna nella linea difensiva.

Bernardeschi 5,5: partita anonima da parte del numero 20, non trova la sua zona né allargandosi né provando per vie centrali. (Miretti s.v.)

Dybala 6,5: prestazione insufficiente ma il gol trovato nel finale di primo tempo è di vitale importanza nell’economia della partita e del campionato. (Vlahovic 5,5)

Morata 6: ha il merito di conquistare con decisione il pallone che porta al gol di Dybala, poi va vicinissimo al gol almeno in un paio di occasioni. (Kean 7)