Sassuolo-Juventus 3-3, le pagelle dei bianconeri: terzini goleador

La Juventus pareggia 3-3 nella trasferta di Reggio Emilia con le reti di Danilo, Gonzalo Higuain e Alex Sandro. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7: il migliore in campo, se la Juventus evita la sconfitta è tutto merito del numero 1 polacco.

Alex Sandro 6,5: non una partita memorabile ma il suo goal del pareggio è di un’importanza unica.

Chiellini 5,5: il capitano bianconero è ancora molto arrugginito e si vede, chiede il cambio a fine primo tempo. (Rugani 6)

de Ligt 6: non è al 100% ma fa il massimo che riesce, non sfigurando contro un ottimo attacco come quello neroverde.

Danilo 6,5: una delle migliori prestazioni da quando è arrivato a Torino, trova il goal che sblocca la partita ma per sua sfortuna è responsabile sul goal di Caputo.

Matuidi 5,5: non dà il suo contributo in questa partita, un mistero perché rimanga in campo così a lungo. (Ramsey 5,5)

Pjanic 7: i primi due goal della Juventus portano il suo zampino, meraviglioso il lancio sul goal di Higuain. (Ramsey 6)

Bentancur 5,5: serataccia per il centrocampista uruguaiano che necessiterebbe di riposo.

Ronaldo 6: un po’ troppo sprecone per i suoi standard, si divora un goal su un assist al bacio di Dybala.

Higuain 6,5: il Pipita trova il goal del momentaneo 2-0, poi lentamente si spegne. (Dybala 5,5)

Bernardeschi 6,5: l’ex Fiorentina è una delle note più positive della Juventus di questa sera, probabilmente avrebbe meritato il goal. (Douglas Costa 5)