Sassuolo-Milan 1-2, le pagelle rossonere: doppio Ibra e conferma di Pioli

Il Milan batte 2-1 il Sassuolo e si assicura così un posto almeno per i playoff di Europa league. Decide la partita una doppietta di Ibrahimovic, ben servito da Calhanoglu in entrambe le occasioni. Partita non spumeggiante degli uomini di Pioli che però escono comunque vittoriosi contro una squadra in forma come quella emiliana. Di seguito le pagelle rossonere:

G. Donnarumma 6: perde il duello con caputo dagli undici metri, ma chiude la sua 200esima partita in rossonero con la fascia al braccio. Conti S.V.: la sua partita dura meno di un quarto d’ora causa infortunio, si spera non grave (Calabria 6.5: prosegue nella scia positiva dell’ultima prestazione. Tosto in fase difensiva, propositivo quanto basta in avanti).

Kjaer 6: altra prestazione solida del difensore danese, che da inizio secondo tempo si ritrova ultimo baluardo del quartetto titolare e non molla mai il colpo.

Romagnoli 6.5: è costretto per la prima volta ad alzare bandiera bianca per un problema fisico verso fine primo tempo. Fin lì si era dimostrato molto attento e concentrato (Gabbia 6: entra bene in partita, anche agevolato dall’inferiorità numerica sassolese).

T. Hernandez 6: non è al meglio fisicamente e per questo non è il solito treno sulla fascia. Dietro però non concede granché a Berardi (Laxalt 6: bada più a difendere che attaccare. Rischia il rosso nel finale per doppia ammonizione).

Kessie 6.5: la parola stanchezza sembra non far parte del suo vocabolario. Anche stasera rimane lucido fino alla fine. Bennacer 6: prende l’ennesimo giallo stagionale che gli farà saltare l’Atalanta. Sfiora il secondo gol consecutivo, ma il palo gli dice di no (Biglia: S.V.).

Saelemaekers 6: partita senza particolari sussulti, ma si sacrifica molto in fase difensiva e sbaglia pochi palloni.

Calhanoglu 7: sono sue le mani che causano il penalty, ma sono suoi i piedi che disegnano i due assist per Ibra. Lì dietro le punte è proprio il suo ruolo (Bonaventura: S.V.).

Rebic 6.5: il suo nome non compare nel tabellino nè dei marcatori nè degli assist, ma è decisivo il suo taglio per liberare lo spazio a ibra nel secondo gol.

Ibrahimovic 7.5: la rabbia di cui si è parlato in questi giorni la mette in campo per segnare una doppietta pesante e dimostrare una volta di più quanto possa essere ancora decisivo nel Milan di oggi.

Pioli 7: nel post lockdown i numeri dicono 7 vittorie e 2 pareggi. Ecco perché da stasera si potrà parlare di lui come l’allenatore del Milan anche per la prossima stagioni.