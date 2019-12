Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, è stato invitato ad intervenire nel corso del programma “Roma Talk Radio” di Roma Talk Radio. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

L’ESONERO DI ANCELOTTI – “Ci sono due paradossi relativi alla scelta di Gattuso da parte del Napoli. Il primo è che si tratta di un ex calciatore dello stesso allenatore esonerato. Possiamo pensare che con tanti anni di Ancelotti al Milan le idee calcistiche sviluppate da Gattuso si rifacciano proprio a quelle di Ancelotti che comunque è stato il suo allenatore principale. Sappiamo che Gattuso è ancora agli inizi della carriera. Non può essere paragonato di certo a Fonseca che allena da più anni, ma comunque non ha grandissime esperienze in campo internazionale. Il secondo paradosso è che due anni fa Ancelotti allenava Ronaldo vincitore del Pallone d’oro e oggi viene esonerato da Insigne”.



Il video con l’intervento completo: