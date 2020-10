Soccermagazine, Emanuele Celeste a Roma Talk Radio: “Ci dobbiamo illudere che nel calcio sarà tutto normale”

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, è stato invitato ad intervenire nel corso del programma “All’ombra della Lupa” di Roma Talk Radio. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

IL CASO DI JUVENTUS-NAPOLI – “Come sappiamo, l’accusa che viene mossa al Napoli è quella di non aver rispettato il protocollo imposto da Federazione e comitato tecnico scientifico, di non aver protetto subito i propri tesserati all’interno della famosa “bolla” di cui si sta parlando nelle ultime ore. La priorità dell’ASL è quella di non generare un nuovo focolaio, specie in Campania che in queste settimane è una delle regioni più colpite dal Coronavirus e dove si registrano ormai 400 casi al giorno. La Procura Federale ha aperto un’inchiesta chiedendo al Napoli di trasmetterle la corrispondenza con ASL e Regione. Le malelingue, chiaramente, sospettano che qualche organo possa aver fatto pressione su qualcun altro. Di certo, la volontà di De Laurentiis era da subito quella di rinviare la partita.

In tanti citano le squadre che pur contando pochi positivi come il Napoli hanno giocato lo stesso. Il punto su cui battono gli azzurri è la partita col Genoa, che fino a una manciata di ore fa ha rilevato nuovi positivi. Io sposerei il buonsenso rinviando Juventus-Napoli, ma senza far diventare questo caso un precedente e riscrivendo subito dopo un nuovo protocollo. Va da sé che pensare di onorare un calendario di 38 giornate dopo che sono già saltate due partite in due settimane sembra un’utopia. Il tempo per recuperare le gare non ci sarebbe. L’Europeo è stato già rinviato una volta e paradossalmente io lo vedo ancora più a rischio stavolta di quanto poteva sembrare nella stagione scorsa.

Oggi il mondo del calcio appare come visionario: si pensa ai nuovi calciatori che arrivano con il mercato, ai gironi di Champions che inizieranno a fine mese, ma sembra che nessuno abbia il coraggio di riconoscere che a novembre si potrebbe già chiudere tutto. Siamo tutti in attesa di questo nuovo DPCM, alcune regioni come la stessa Campania e il Lazio hanno già preso provvedimenti per conto loro e noi ci dobbiamo illudere che nel calcio sarà tutto normale”.

