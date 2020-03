Soccermagazine, Emanuele Celeste a Roma Talk Radio: “Lazio avvantaggiata”

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, è stato invitato ad intervenire nel corso del programma “All’ombra della Lupa” di Roma Talk Radio. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

JUVENTUS-INTER – “Direi che è una sfida abbastanza equilibrata. Io non escludo neanche un pareggio, perché ci troviamo in un momento talmente confusionario, reduci da due settimane in cui ogni allenatore preparava una partita per poi ritrovarsi a doverne giocare un’altra oppure a non giocare proprio, per cui penso che possa venire fuori anche un risultato a sorpresa come un 2-2, per esempio. Sarebbe sicuramente l’esito più auspicale per la Lazio perché un pareggio a questo punto del campionato farebbe anche disperdere punti, dato che ne verrebbero assegnati 2 invece di 3. Dal punto di vista psicologico la Lazio penso sia la squadra più avvantaggiata le tre squadre che sono in cima alla classifica.”



Il video con l’intervento completo: