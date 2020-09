Soccermagazine, Emanuele Celeste a Roma Talk Radio: “Se Totti torna…”

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, è stato invitato ad intervenire nel corso del programma “All’ombra della Lupa” di Roma Talk Radio. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

IL MERCATO GIALLOROSSO – “Di fatto i migliori colpi di questa sessione di mercato saranno le riconferme di giocatori della passata stagione come Mkhitaryan e Smalling. Per il resto sembrano tutti sul piede di partenza dato che alcune voci girano anche intorno a Perotti, Under e Veretout nei quali potevano essere individuati i futuri trascinatori giallorossi. Fazio è vicino al Cagliari, Kolarov è già andato via e Zaniolo sarà assente per più di metà stagione. Ci sono persino dubbi sul portiere arrivato appena un anno fa. Qualora Dzeko accettasse l’offerta di un’altra big, sarebbe possibile eleggere un top player nella Roma?”.

L’ANNO DI TRANSIZIONE DELLA ROMA – “Friedkin dovrà essere abile a non commettere gli stessi errori di Pallotta. Mi aspetto che venga anche consigliato il tal senso e che nel presentarsi possa ispirare fiducia ai tifosi senza far ricordare troppo di essere un altro americano venuto a Roma, facendo qualcosa di diverso dalla foto a una curva. La piazza giallorossa vuole che il club incarni anche fuori dal campo i valori della romanità, di cui il presidente deve essere garante. Non deve far vedere che la tifoseria rappresenti in qualche modo una sorpresa anche per lui, altrimenti viene meno il punto di riferimento. Vi faccio un esempio immediato: nessuno direbbe che Andrea Agnelli non incarni lo stile della Juventus.

Per Friedkin sarebbe molto facile affibbiare qualche ruolo a Totti e De Rossi, ma considerando l’importanza dei personaggi è bene che si proceda con cautela. Quella di Totti, in particolare, può essere considerata una presenza straordinaria, per certi versi anche ingombrante, perché qualsiasi cosa farà riuscirà a portarsi almeno buona parte dei tifosi dalla sua. Come sappiamo, invece, De Rossi intraprenderà la carriera da allenatore, ma quanto converrebbe alla fin fine guidare la Roma? La vita media di un allenatore è di 4-5 anni, di Ferguson ce n’è stato solo uno.

Volendo andare un po’ oltre, dopo ci si dovrebbe preoccupare di trovare un altro ruolo ancora a De Rossi? Friedkin deve essere libero di prendersi il tempo che gli serve per suggellare questo matrimonio con la Roma, per cui il primo anno potrebbe anche essere considerato di transizione. Tutti vogliono rivedere Totti alla Roma, ma prima è più giusto vedere un po’ Friedkin”.

