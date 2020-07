Spal-Inter 0-4, le pagelle nerazzurre: Candreva e Biraghi sugli scudi

L‘Inter batte la Spal 4-0 e si riporta al secondo posto, a -6 dalla Juve.

Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini fanno respirare i neroazzurri.

Handanovic 6: reattivo sul finire del primo tempo salvando il vantaggio dei suoi, per il resto è una partita con pochi interventi.

Skriniar 6,5: non c’è molto da fare per il difensore che è comunque sempre attento e concentrato, quando può si fa vedere anche in fase offensiva.

Ranocchia 6,5: nonostante l’ammonizione Ranocchia oggi convince e mette minuti importanti nelle gambe per i prossimi impegni.

Bastoni 6,5: bene il giovane che anche oggi è attento, in entrambi le fasi, la grinta lo aiuta positivamente. (63’ D’Ambrosio 6)

Candreva 7: ancora al gol l’esterno che indirizza la partita. Candreva si prodiga per i compagni cercando di offrire quanti più palloni possibili, a volte paga la fretta, ma l’ispirazione non manca.

Brozovic 6,5: il croato anche oggi è positivo, il palo gli nega il gol ma la sua è una prestazione comunque più che sufficiente. In mezzo al campo Brozovic detta i tempi e gestisce i palloni anche per i compagni.

Gagliardini 7: suo il gol che chiude la partita. Oggi il centrocampista è presente e attento, per tutto il match tiene il controllo e gestisce bene entrambi le fasi. (74’ B. Valero 6)

Biraghi 7: gol e assist per l’esterno che oggi offre una prestazione di livello. Da subito in partita, Biraghi si fa notare per la voglia e la grinta rendendosi utile e pericoloso. (63’ Young 6)

Eriksen 6,5: il danese a volte non si nota ma la sua prestazione è precisa e attenta nell’offrire palloni e giocate utili entrando sempre più in gioco.

Sanchez 7: il cileno anche oggi è positivo, in gol dopo tanti tentativi, segno di un giocatore sul pezzo, propositivo e ben inserito nelle dinamiche del gruppo, un’arma importante. (79’ Esposito 6)

Lautaro 6,5: il gol non arriva però nel complesso la prestazione dell’argentino è positiva. Lautaro oggi convince, ci prova ed è nel vivo del gioco, fa ben sperare.

Conte 6,5: oggi il mister ottiene quanto desiderato dai suoi, da tutti riportando l’Inter in una buona posizione di classifica. La strada è corta ma piena di sfide, c’è da augurarsi che i suoi messaggi siano stati ben recepiti dalla squadra.