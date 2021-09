Spezia-Juventus 2-3, le pagelle dei bianconeri: de Ligt decisivo

La Juventus raggiunge, con difficoltà, la prima vittoria in campionato grazie alle reti di Moise Kean, Federico Chiesa e Matthijs de Ligt.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: molto sfortunato sui gol spezzini a causa delle deviazioni dei propri compagni, decisivo nel finale su Maggiore.

De Sciglio 5: 45 minuti in campo da fantasma, mistero sul perché Allegri abbia mandato in campo lui anziché Pellegrini per far rifiatare Alex Sandro (6).

de Ligt 7: la sua prestazione non è sfavillante ma l’importanza del gol che trova nel secondo tempo potrebbe far svoltare la stagione della Juventus.

Bonucci 6: prova di grande carattere, molto sfortunato in occasione del secondo gol ligure con una deviazione sul tiro di Antiste.

Danilo 5,5: questa sera il brasiliano si vede molto poco e non appare una sicurezza in fase difensiva, forse avrebbe bisogno di un turno di riposo.

Rabiot 5,5: buona la sponda per il gol di Kean ed in un altro paio di occasioni ma la sensazione che lascia è sempre quella che potrebbe fare molto di più. (Bernardeschi 6,5)

Bentancur 5,5: solita prestazione sotto la sufficienza per il centrocampista uruguaiano che misteriosamente continua a vedersi titolare. (Locatelli 6)

McKennie 5: tanti appoggi sbagliati e impalpabile pure in fase di recupero palla, la sua stagione non sta decollando.

Chiesa 7: un po’ in ombra per gran parte della partita ma quando si accende trascina la Juventus con tutta la sua grinta, trova anche un bel gol. (Kulusevski 5,5)

Dybala 6: in partite come questa da lui ci si aspetta molto di più ed invece si accende solamente per una manciata di minuti in cui si conquista un paio di punizioni interessanti.

Kean 7: alla prima da titolare trova un bel gol con un diagonale dal limite dell’area, un po’ impreciso nel dialogare con i compagni ma c’è tempo per migliorare. (Morata 6)