Toni è sicuro: “Immobile? Complimenti alla Lazio. Se Totti mi chiamasse…”

Luca Toni non è minimamente intenzionato ad allontanarsi dal calcio. L’ex bomber di Fiorentina, Bayern Monaco e Verona, ricordato con affetto anche a Palermo, Roma e Torino, si sta aggirando dalle parti di Coverciano per scrivere il suo futuro. Probabilmente, dopo l’esperienza dirigenziale con l’Hellas e i vari interventi televisivi da opinionista, per il campione del mondo del 2006 si apriranno presto le porte di qualche centro sportivo in cui entrare da allenatore. Anche per questo motivo Toni continua a tenersi informato, tanto che ha rilasciato un’intervista a Football Station commentando alcuni argomenti d’attualità del calcio italiano.

Capitolo punte. Immobile e Cristiano Ronaldo stanno disputando una grande stagione, soprattutto dal punto di vista realizzativo nella nostra Serie A. Cosa ne pensi?

“Entrambi stanno facendo una grande stagione, soprattutto Immobile. Sta segnando tanti gol ed è in corsa per la vittoria della Scarpa d’Oro. Un plauso particolare è doveroso nei confronti dell’attaccante della Lazio. Complimenti anche alla squadra che gioca per lui. Cristiano Ronaldo, dopo un momento un po’ difficile a dicembre, si è ripreso alla grande. Se la giocheranno fino alla fine”.

La Roma non sta vivendo un bel momento. Con l’Atalanta c’è bisogno di una scossa. È una partita decisiva?

“La Roma sta vivendo sicuramente un brutto momento. Non so cosa stia succedendo all’interno della società. La squadra si vede che non sta rendendo per il valore che ha. Con l’Atalanta ha una grande possibilità di riscattarsi. Un’altra sconfitta peserebbe molto sull’umore e sulla classifica”.

Totti, ogni lunedì, delizia ancora con giocate prelibate ed esaltanti nel campionato della Lega Calcio a 8. Dopo Vucinic, Aquilani e Pizarro, è arrivato anche il turno di Floro Flores. Risponderesti presente in caso di una sua convocazione?

“Se Francesco mi chiamasse per una partita a calcio a 8, ci andrei di corsa. Bisogna solo vedere chi corre tra me e lui (commenta ironicamente, ndr). Qualcosa poi ci inventiamo…”