Torino-Lazio 1-2, le pagelle biancocelesti: Parolo cala l’asso vincente

La Lazio ha vinto in rimonta anche contro il Torino, tenendo viva la lotta per lo scudetto. Serata per speciale per il mister Simone Inzaghi: la sua panchina n° 150 ha portato infatti alla vittoria n° 1.000 della Lazio in Serie A. Ecco le pagelle dei biancocelesti.

Strakosha 6: non viene chiamato a interventi particolari.

Acerbi 7: solita partita da leader. Contiene bene Belotti che infatti segna solo su rigore.