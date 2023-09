Udinese-Juventus 0-3, le pagelle dei bianconeri: tripudio allegriano

Szczesny 7: primo tempo da spettatore, invece nel secondo compie diversi interventi decisivi.

Danilo 6: ancora non al top della forma, ma il capitano c’è e anche nel momento di difficoltà nel secondo tempo regge la baracca.

Bremer 6: ancora ha un po’ le gambe pesanti e non è sempre perfetto ma non compie errori grossolani.

Alex Sandro 6: in difesa risulta attento ed ha il merito di guadagnare il rigore che porta sul momentaneo 2-0.

Weah 6: primo tempo ottimo soprattutto in fase di copertura, deve ancora conoscere bene il nostro campionato (McKennie 6,5)

Miretti 5,5: nell’ottimo primo tempo degli uomini di Allegri è l’unico che appare un po’ fuori contesto. (Fagioli 6)

Locatelli 6: fa girare bene la palla e offre sempre un buono schermo davanti la difesa, un po’ troppo macchinoso a volte.

Rabiot 6: ancora non al meglio ma ricomincia il campionato nel migliore dei modi trovando il gol del definitivo 3-0.

Cambiaso 7: al suo esordio in bianconeri sfodera una prestazione ottima condita anche da un assist per Rabiot. (Iling-Junior 6,5)

Chiesa 7,5: non c’è niente da fare, quando sta bene è l’uomo che cambia gli equilibri della Juventus. Pronti via e trova il gol con un bel diag0nale da fuori, per il resto strappi continui che mandano in tilt gli avversari. (Milik 6)

Vlahovic 6,5: ha lo sguardo del Vlahovic che era sbarcato a Torino nel gennaio del 2022, non sta ancora benissimo ma mette le cose in chiaro sin dalla prima giornata di campionato. (Yildiz sv)