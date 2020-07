Udinese-Juventus 2-1, le pagelle dei bianconeri: de Ligt illude

La Juventus si fa rimontare dall’Udinese dopo la rete iniziale di Mathijs de Ligt e perde 2-1, fallendo così il suo primo match point. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: il portiere bianconero non ha responsabilità riguardo le reti dei friulani.

Alex Sandro 5: il modo in cui molla Nestorovski in occasione del primo goal dei padroni di casa è imperdonabile.

Rugani 6: oggi l’ex Empoli non sfigura, nettamente meglio rispetto alle sue ultime uscite.

de Ligt 6,5: buona partita del centrale olandese che ha anche il merito di trovare il goal che illude tutti. L’unica nota positiva per la Juventus.

Danilo 5,5: così come il suo “gemello” non incide mai e spesso molla l’uomo senza senso. (Cuadrado 5,5)

Rabiot 6: in calo rispetto alle sue ultime partita ma nell’ultima mezz’ora migliora la sua prestazione.

Bentancur 5,5: questo pomeriggio giornata no per il regista della Juventus che non crea mai nulla di pericoloso.

Ramsey 4,5: chi l’ha visto? Sta continuando il filotto di partite imbarazzanti da parte del centrocampista gallese. (Matuidi 6)

Ronaldo 5: CR7 non entra mai in partita e fallisce troppe occasioni per potersi guadagnare la sufficienza.

Dybala 5,5: è l’unico che prova a creare qualcosa ma non è mai abbastanza. Ci si aspetta molto di più.

Bernardeschi 5: la Juventus gli sta dando un sacco di occasioni che lui sta continuando a fallire, probabilmente è al passo di addio. (Douglass Costa 5)