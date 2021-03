Verona-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: CR7 non basta

La Juventus sbatte contro un buon Verona dopo il momentaneo vantaggio firmato dal solito Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7: questa sera è il principale motivo per cui la Juventus esce imbattuta dal Bentegodi, con un paio di miracoli salva il risultato.

Alex Sandro 5,5: gioca un’ottima partita per 70 minuti ma l’errore in marcatura su Barak getta all’aria tutto quanto di buono fatto fino a quel momento.

de Ligt 6,5: la solita certezza della difesa bianconera, anche stasera domina senza problemi i suoi diretti avversari.

Demiral 5: stesso discorso di Alex Sandro, regge bene fin quando si trova di fronte Dimarco ma appena entra in campo Lazovic non ci capisce più niente.

Bernardeschi 5: rimane in campo per 95 minuti ma la sua presenza non si nota mai, è diventato un fantasma.

Rabiot 5,5: qualche giocata interessante ma pure qualche errore di troppo, di certo non è stata la sua miglior partita stagionale.

Bentancur 5: continua il periodo di appannamento del centrocampista uruguaiano, non si capisce come mai Pirlo non stia provando a dare un po’ di spazio a Fagioli.

Ramsey 5: la sua condizione fisica è sempre incommentabile, qualche buona idea ce l’avrebbe pure ma fisicamente non ce la fa proprio. (McKennie 5,5)

Chiesa 6,5: continua ad essere uno dei più positivi della Juventus. Prima prova la soluzione personale, poi con una giocata molto intelligente trova Ronaldo liberissimo per il tap-in vincente. (Di Pardo s.v.)

Kulusevski 6,5: finalmente una prestazione convincente da parte del talentino svedese, nel finale sbaglia un po’ troppi palloni per via della stanchezza.

Ronaldo 6: trova il gol e quindi c’è poco da rimproverargli però la sua partita si limita solamente a questo. La Juventus in questo momento della stagione avrebbe bisogno di un Ronaldo molto più collaborativo.