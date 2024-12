Aston Villa – Juventus 0-0, le pagelle dei bianconeri: Conceição straripante

La Juventus non va oltre il pareggio contro l’Aston Villa e complica la sua posizione in Champions League.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 6,5: si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa come al solito.

Savona 6: regge bene l’impatto fisico con gli avversari. (Danilo 6)

Gatti 6,5: attento e senza sbavature.

Kalulu 6,5: qualche buona chiusura, ringhia sempre sui suoi diretti avversari.

Cambiaso 6: si vede un po’ meno dal solito ma comunque fa il suo.

Locatelli 6,5: grandissima prova di sostanza, decisivo sulla conclusione di McGinn.

Thuram 6,5: fisicamente straripante ed in queste partite è un requisito fondamentale. (Fagioli sv)

Conceição 7: come spesso gli capita è il migliore dei suoi, solo un immenso Martinez gli nega la gioia del gol.

Koopmeiners 5: continua il suo momento no, anche oggi non trova mai il suo posto in campo.

Yildiz 5,5: non riesce ad incidere nella partita. (Mbangula sv)

Weah 5,5: non è il suo ruolo naturale e si vede.