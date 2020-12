Barcellona-Juventus 0-3, le pagelle dei bianconeri: Ronaldo immenso

La Juventus travolge 3-0 il Barcellona grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo ed alla rete di Weston McKennie, aggiudicandosi così il primo posto nel girone di Champions League.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 7: partita immensa da parte del portierone bianconero nonostante la carta d’identità segni 42 anni.

Danilo 6,5: la sua esperienza in campo sta facendo sempre la differenza e stasera non è da meno.

Bonucci 7: partita perfetta per il capitano della Juventus, a cui viene anche annullato un gol nel finale.

De Ligt 7: come il suo compagno di reparto non sbaglia niente.

Alex Sandro 6,5: il suo rientro sta facendo la differenza, aiuta tanto anche in fase di pressing.

Cuadrado 6,5: sempre tra i migliori, anche stasera regala un assist. (Bernardeschi s.v.)

McKennie 7: l’americano si sta prendendo a forza il centrocampo della Juventus e trova il secondo gol in pochi giorni.

Arthur 7: il brasiliano fa girare benissimo la squadra, si prende la sua rivincita contro il Barcellona. (Bentancur 6)

Ramsey 7: quando la sua forma fisica è ottimale è un giocatore di livello assoluto. (Rabiot 6.5)

Ronaldo 7,5: si guadagna un rigore che poi realizza, trova poi la doppietta e mette in campo una partita clamorosa anche dal punto di vista difensivo. La Juventus lo ha voluto per partite come questa. (Chiesa s.v.)

Morata 7: solita partita di grande sostanza da parte dello spagnolo, che aiuta tantissimo nella manovra. (Dybala s.v.)