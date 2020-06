Bologna-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: torna il tandem CR7-Dybala

La Juventus batte 2-0 il Bologna dopo una prestazione convincente grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 5,5: il portiere polacco sbaglia un’infinità di palloni sia con i piedi che con le mani, per sua fortuna non risultano mai decisivi al fine del risultato.

De Sciglio 6,5: prestazione molto convincente da parte del terzino ex Milan che tornava titolare a distanza di tanti mesi, purtroppo per lui è vittima di un infortunio muscolare che lo terrà nuovamente lontano dal campo. (Danilo 4,5)

Bonucci 6,5: grandissima partita del capitano della Juventus che risulta decisivo in diverse occasioni, quando è in serate come questa la difesa è in ottime mani.

de Ligt 6: ottimo in fase difensiva ma ancora un po’ pasticcione con il pallone tra i piedi, avrà sicuramente tempo per migliorare questo aspetto.

Cuadrado 6,5: in fase offensiva non si vede più di tanto ma questa sera difensivamente è stato perfetto, la sua crescita sotto questo punto di vista è stata esponenziale nel corso della stagione.

Rabiot 6: nei primi minuti parte benissimo poi si adagia sugli allori ma comunque non disputa una brutta partita anche se da lui ci si aspetta decisamente altro. (Matuidi 6)

Pjanic 6: non è ancora al suo livello reale ma questa sera il regista della Juventus almeno si fa notare di più nel vivo del gioco. (Ramsey 5,5)

Bentancur 6: l’uruguaiano questa sera risulta troppo impreciso ma altrettanto prezioso quando gli avversari sono in possesso palla, probabilmente la stanchezza sta iniziando a farsi sentire.

Ronaldo 6: oltre al goal CR7 fa poco altro, fisicamente appare ancora un po’ indietro di condizione anche se ha mostrato diversi segni di miglioramento rispetto alle sue ultime uscire. Ha il merito di sbloccare la partita su rigore.

Dybala 7: come al solito la Joya è tra i migliori dei suoi ed anche il goal segnato questa sera è una delle sue perle a cui ormai ci sta abituando. (Douglas Costa 5,5)

Bernardeschi 6,5: Sarri lo ha chiamato in causa dal primo minuti a distanza di tanto tempo dall’ultima volta e lui ha risposto in maniera più che positiva. Meraviglioso il tacco con cui libera Dybala per il proprio goal, che la Juventus abbia ritrovato una pedina importante?