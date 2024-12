Bologna-Juventus 2-2, le pagelle dei bianconeri: Mbangula salva la Juve

La Juventus trova in rimonta il pareggio contro il Bologna, per la squadra di Thiago Motta vanno a referto Teun Koopmeiners e Samuel Mbangula.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: non ha responsabilità su nessuno dei due goal, viene impegnato poco dagli avversari.

Danilo 6: un po’ meglio rispetto alle ultime uscite, ha il merito di trovare l’assist per Mbangula.

Gatti 5: forse il migliore dei difensori bianconeri, ma l’errore con cui esce su Castro e si fa anticipare sul colpo di tacco dell’avversario vale il gol del momentaneo 2-0 felsineo. (Savona sv)

Kalulu 5: non è al top della forma ultimamente e si vede, rischia tantissimo su Odgaard ma viene graziato. Fuori posto in occasione del gol di Ndoye.

Cambiaso sv (Rouhi 5: entra male e sbaglia diversi tocchi semplici)

Locatelli 5: male in entrambe le fasi, anche se in quella difensiva è un pochino meglio. (Thuram 6)

Conceicao 6: è sempre la principale scelta in fase offensiva, come al solito qualche buono spunto ma col passare dei minuti cala visibilmente.

Koopmeiners 6,5:ancora non al top del suo potenziale ma inizia a fare intravedere lampi della sua classe: la palla di prima intenzione per Vlahovic e poi realizza il suo primo gol in bianconero.

Fagioli 5: non è lucido e questa cosa in campo si vede, nel primo tempo spreca una grandissima occasione sparando alto da ottima posizione. (Yildiz 6,5)

Weah 5,5: bisogna riconoscergli che si impegna tantissimo ma questa volta non riesce ad incidere sulla partita. (Mbangula 7)

Vlahovic 6: un pochino meglio in fase di controllo palla ed aiuto a far salire la squadra ma da lui ci si aspetta tanto di più, suo l’assist per il gol di Mbangula.