Bologna-Milan 1-2, le pagelle rossonere: rigori, sofferenza finale e tre punti

Il Milan torna alla vittoria e lo fa sconfiggendo per 2-1 il Bologna al Dall’Ara. Tre punti importantissimi al termine di una partita ben gestita per 80 minuti, ma con una sofferenza evitabile e che poteva costare caro nel finale dopo il gol di Poli. Altro errore dal dischetto di Ibrahimovic, mentre Kessie non delude mai dagli undici metri. Decisivo come sempre anche Donnarumma con le sue parate. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 7: ancora una volta ci sono le sue manone in una vittoria rossonera. Nel primo tempo sull’1-0 neutralizza prima Sansone e Dominguez poi. Nel finale si allunga per mettere in angolo il colpo di testa di Soriano che sarebbe valso il pari rossoblu. Semplicemente fondamentale.

Calabria 6,5: una sola sbavatura che genera l’occasione di Dominguez, ma per il resto è la solita grande partita. Attacca e difende bene, si conferma una certezza di questo Milan.

Tomori 6,5: all’esordio da titolare conferma le buone impressioni lasciate nel derby. Si appiccica a Barrow e non lo lascia respirare, in più ci aggiunge un paio di belle chiusure nel primo tempo.

Romagnoli 6,5: sembra trovarsi a suo agio con il nuovo compagno di reparto. L’azione del secondo rigore nasce da un suo anticipo e break in mezzo al campo, ma la sua prestazione è convincente sotto tutti gli aspetti.

T. Hernandez 5: sul suo giudizio finale pesa parecchio la stupida palla persa che riapre una partita che stava già andando in archivio. Per sua fortuna nessuno a fine campionato se la ricorderà, ma gli potrà servire da lezione.

Tonali 6: si limita al compitino in mezzo al campo e per oggi va anche bene così. Il ritorno di Bennacer gli leverà spazio, ma anche qualche pressione di troppo e la cosa potrebbe giovargli (dal 62′ Bennacer 6: mezzora per riassaggiare il campo dopo l’infortunio. Fa il suo senza strafare, ma il suo rientro sarà preziosissimo per i meccanismi rossoneri).

Kessie 7: nei momenti decisivi non tradisce mai. Glaciale nel trasformare il penalty del 2-0, è l’unico a non sbandare nel finale dove cerca di trascinare in avanti la squadra con il suo strapotere fisico.

Saelemaekers 6: solita applicazione e sacrificio difensivo. Davanti si vede un po’ poco, ma non è un caso se con lui titolare il Milan non abbia mai perso in campionato.

R. Leao 6,5: proposto sotto punta per necessità, interpreta bene il ruolo e mette il suo zampino in entrambi i gol. Si procura il rigore del vantaggio e anche il secondo in un certo senso, dato che il cross che smanaccia Soumaoro è suo (dal 73′ Mandzukic 6: entra per mettere ulteriori minuti nelle gambe, ma il gol di Pioli gli complica un po’ i piani).

Rebic 6,5: non è al meglio della condizione dopo il Covid, ma ha il grandissimo merito di fiondarsi sulla respinta di Skorupski e sbloccare il match. Deve riacquisire brillantezza e fiducia per tornare ad essere quello dell’anno scorso (dal 62′ Krunic 6: entra per dare maggiore equilibrio e ordine sulla trequarti quando il match sembra essersi incanalato sui binari giusti).

Ibrahimovic 5,5: continua il rapporto ostile con i tiri dal dischetto, ma oggi ci pensa Rebic a rimediare. Per il resto non è la sua miglior partita, forse il derby qualche scoria gliel’ha lasciata. Ad ogni modo la sua sola presenza in area genera ansia ai difensori bolognesi, vedi il secondo rigore.

All. Pioli 6,5: sceglie Leao per sostituire Calhanoglu e stavolta non sbaglia scelta. Si attendeva una risposta dalla sua squadra e almeno per 80 minuti la ottiene pienamente. Da rivedere invece la gestione degli ultimi 10 minuti.