Cagliari-Milan 0-2, le pagelle rossonere: Leao e Ibra riportano i tre punti

Alla Sardegna Arena finisce 2-0 per il Milan al termine di una prova convincente sotto diversi aspetti. Vittoria importante per gli uomini di Pioli con l’effetto Ibrahimovic che si è fatto sentire concretamente anche sul campo oggi. E’ stato proprio lo svedese a chiudere il match dopo che Leao l’aveva sbloccato a inizio ripresa. Premiate quindi le scelte dell’allenatore perché anche Castillejo è tra i migliori in campo. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 6,5: finalmente una partita dove non deve compiere grandi parate, ma quelle volte che la palla arriva nella sua area dimostra sempre sicurezza e autorità.

Calabria 6: preferito ancora a Conti, fa una partita sufficiente nonostante gli attacchi del Cagliari vengano portati per la maggior parte sulla sua fascia (dal 73′ Conti 6: prende il posto dell’acciaccato Calabria quando il ritmo del match è ampiamente calato e presidia senza patemi la sua corsia).

Musacchio 6,5: l’affinità con Romagnoli ormai è consolidata e anche oggi lo fanno vedere. Sempre attento e pulito negli interventi, nonostante il fardello della diffida sulle spalle.

Romagnoli 6,5: con il compagno di reparto si spartisce bene i vari Simeone, Joao Pedro, Nainggolan che gravitano in avanti,ma che puntualmente vanno a sbattere sulla difesa rossonera.

T. Hernandez 6,5: con il 442 la sua fascia è un po’ più occupata e quindi il numero delle sue sgroppate diminuisce, ma quando viene giù è sempre pericoloso: un tiro che sveglia Olsen nel primo tempo e l’assist per Ibra nel secondo.

Castillejo 6,5: si vede che vuole sfruttare la chance e nel primo tempo la troppa voglia lo frega. Nel secondo parte con l’imbeccata perfetta per Leao che gli dà fiducia e da lì gioca con maggiore cattiveria e incisività.

Kessie 6,5: solita partita da diesel. Primo tempo non eccezionale, ma nel secondo invece mette in campo tutta la sua fisicità per fare tanta legna e recuperare molti palloni.

Bennacer 6,5: non strappa l’occhio, ma fa le cose precise e per bene recuperando diversi palloni e giocandoli sapientemente. Rimedia l’ennesimo giallo immeritato della sua stagione.

Calhanoglu 6: nonostante i cambi di modulo lui gioca sempre. Non si vede molto in fase di attacco, ma un paio di recuperi importanti nella propria metà campo gli fanno valere la sufficienza (dal 64′ Bonaventura 6: entra al posto del turco e va a ricoprire con intelligenza una posizione ibrida tra esterno d’attacco e trequartista).

R. Leao 6,5: Ibra ha scelto lui e quindi vuole ripagare la fiducia. Nel primo tempo prima pennella per la testa di Zlatan, ma subito dopo conferma di non avere il killer instinct la sua qualità principale. A inizio ripresa però sblocca il match con un po’ di fortuna ed è un gol pesante per lui e per la squadra (all’89’ Rebic: S.V.).

Ibrahimovic 7: parte un po’ con il freno a mano tirato, ma alla prima mezza palla buona chiama Olsen al miracolo. Nel secondo tempo invece non perdona: prima mette al sicuro il risultato con un mancino chirurgico, poi firmerebbe anche il tris di testa, ma è in fuorigioco. Alla prima da titolare ha già inciso fortemente.

All. Pioli 7: rivoluziona la squadra con scelte forti sia per dare una scossa che per venire incontro alle esigenze di Ibra e azzecca tutto oggi. La coppia Ibrahimovic-Leao va a segno e il rispolverato Castillejo ripaga la sua fiducia con un’ottima prestazione. Che sia l’alba di un nuovo inizio?