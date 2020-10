Celtic-Milan 1-3, le pagelle rossonere: esordio vincente in Europa League

Il Milan comincia bene il suo cammino europeo vincendo 3-1 a Celtic Park. Rossoneri in controllo per circa una settantina di minuti grazie ai gol di Krunic e Diaz, ma che vanno in sofferenza nel finale dopo il gol di Elyounoussi, prima del sigillo definitivo di Hauge nel recupero. Buon risultato comunque considerando anche il turnover fatto da Pioli che ottiene alcune indicazioni interessanti dagli innesti. Tra questi purtroppo non ancora Tonali, colpevole sul gol subito e non ancora a suo agio in mezzo al campo. Di seguito le pagelle rossonere:

G. Donnarumma 6: ordinaria amministrazione fra uscite e gioco con i piedi. Nulla può sull’inzuccata di Elyounoussi.

Dalot 6: vuoi l’emozione dell’esordio, ma i primi minuti non sono ben auguranti con Laxalt che lo infila facile un paio di volte. Poi si assesta con il passare del tempo e nel secondo tempo non concede più nulla.

Kjaer 6,5: quando serve il suo intervento, lui si fa trovare sempre pronto. Decisivo in un paio di chiusure nel finale quando la squadra si abbassa troppo.

Romagnoli 6: tiene botta quanto serve a inizio e fine match quando la pressione scozzese è maggiore. Mette ulteriori minuti nelle gambe per ritrovare la forma e lo smalto migliori dopo l’infortunio.

T. Hernandez 6,5: all’inizio sembra essere ancora un po’ fuori giri come al derby. Poi raddrizza la barra e cambia tutto: intelligente nel servire l’assist a Diaz, insuperabile sul suo binario.

Tonali 5: ancora non ci siamo. Con il pallone tra i piedi non appare ancora sicuro e spigliato, ma l’errore più grosso lo commette quando si perde Elyounoussi sul corner in occasione del gol subito.

Kessie 6,5: sessanta minuti con il cruise control inserito dove comunque domina in campo con la sua fisicità e, oramai si può dire, con la sua intelligenza. Non è un caso che gli affanni comincino quando lui viene sostituito (dal 66′ Bennacer 6: entra per dare maggiore ordine per gestire il finale e lo si vede bene per esempio nell’azione che porta al gol di Hauge).

Castillejo 6,5: torna titolare e torna su buoni livelli. Sua la palla pennellata sulla testa di Krunic, a cui aggiunge anche una buon lavoro difensivo (dal 79′ Saelemaekers: S.V.).

Krunic 6,5: alla fine è lui a fare le veci di Calhanoglu sulla trequarti. Con qualità e caratteristiche diverse, ma lo fa abbastanza bene. Come quando si butta dentro sul cross di Castillejo e segna il suo primo gol in maglia rossonera che sblocca il match.

Diaz 6,5: si accende poco, ma quando lo fa sa come fare male. Ed infatti alla prima palla buona incanala la partita sui binari rossoneri con un bel destro a incrociare (dal 79′ Hauge 6,5: un quarto d’ora scarso che però gli basta per la prima gioia in rossonero. Bravo ad andare via in velocità a Duffy e freddare Barkas).

Ibrahimovic 6,5: solito punto di riferimento per tutti i compagni. Si muove con intelligenza, liberando gli spazi giusti per gli altri. Da sottolineare anche il suo apporto in fase difensiva in un paio di situazioni (dal 66′ R. Leao 5,5: entra come prima punta, ma fatica ad allungare e portare su la squadra come faceva lo svedese).

All. Pioli 7: si concede un giusto turnover in ottica Roma e per testare qualche nuovo elemento. Alla fine però ci azzecca parecchio anche stasera se diamo un’occhiata al tabellino marcatori e potrà tornare a Milanello piuttosto soddisfatto.