Chelsea-Juventus 4-0, le pagelle dei bianconeri: disastro a Stamford Bridge

La Juventus viene annichilita in casa dei campioni d’Europa del Chelsea con un roboante 4-0.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: se il passivo non è ancora più pesante i meriti sono tutti suoi, si contano almeno 3-4 interventi decisivi.

Alex Sandro 5: ennesima partita di livello infimo, responsabile in almeno 2 gol su 4 con movimenti difensivi senza senso.

de Ligt 5: pessima partita del giovane centrale olandese che perde spesso e volentieri i contrasti con i suoi diretti avversari.

Bonucci 5,5: arrivava dalla buona partita contro la Lazio ma questa sera non riesce a ripetersi, nemmeno in fase di creazione di gioco.

Cuadrado 5: si prende un’ammonizione subito e così deve giocare con il freno a mano tirato per tutta la durata del match. (de Winter s.v.)

Rabiot 4,5: prestazione indegna quella del centrocampista francese che sbaglia tutto il possibile e soffre terribilmente la mobilità dei centrocampisti avversari.

Locatelli 6: prova qualche imbucata e si propone per avviare qualche ripartenza, l’unica nota lieta tra i giocatori di movimento. (Arthur 5,5)

Bentancur 5: come spesso succede la sua presenza in campo risulta dannosa, i suoi limiti sono enormi. (Dybala 5,5)

McKennie 4,5: è stato tra i meno negativi ma l’errore enorme che porta al quarto gol dei Blues è veramente imperdonabile.

Chiesa 5: una delle rare volte in cui la freccia di Allegri non riesce mai a rendersi pericoloso, il che fa capire la serata orribile della Juventus. (Kulusevski s.v.)

Morata 5,5: primo tempo in cui aiuta tanto la squadra e si guadagna qualche fallo, sfiora anche il gol. Ma nella ripresa la sua prestazione cala di tanto. (Kean 5,5)