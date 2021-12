Empoli-Milan 2-4, le pagelle rossonere: vittoria e Natale più sereno

Il Milan trova una vittoria sofferta e importante espugnando il Castellani per 4-2 al termine di un match pirotecnico e divertente. Partita non entusiasmante dei rossoneri, ma che si dimostrano cinici e bravi a sfruttare le occasioni avute. Molto bene Kessie e Saelemaekers, in difficoltà la coppia di centrali invece. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

Maignan 6: non perfetto sul destro di Bajrami che gli schizza via, ma determinante con il miracolo su Pinamonti quando il risultato era di 1-1.

Florenzi 6,5: continua il suo momento di crescita e il primo gol in maglia rossonera con una punizione tanto furba quanto precisa non potrà che essere un’ulteriore iniezione di fiducia (dal 64′ Kalulu 6: entra e come spesso gli capita svolge bene il suo compito sulla fascia).

Romagnoli 5: contro avversari dinamici e mobili come sono gli attaccanti dell’Empoli fa parecchia fatica. A fine primo tempo si mangia un gol già fatto, mentre alla fine del secondo ne sfiora uno clamoroso.

Tomori 5,5: lascia scorrere palla senza motivo e dovrà offrire una cena a Maignan che ci mette una pezza su Pinamonti. Il turbinio degli avanti empolesi crea qualche difficoltà anche a lui.

T. Hernandez 6,5: parte male con un paio di palle perse a suo modo, poi alza i giri del motore e mette in ghiaccio la partita con il gol del 4-1.

Bennacer 5,5: continua a non convincere del tutto, sembra aver perso la fiducia e la consapevolezza nei suoi mezzi. Fatica a far girare la squadra come saprebbe e in un paio di occasioni si prende qualche rischio di troppo al limite della propria area (dall’81 Krunic: S.V.).

Tonali 6: fa il suo con ordine e semplicità in mezzo al campo. Sembra che la benzina inizi a scarseggiare e la sosta gli sarà utile per ricaricare le pile (dal 64′ Bakayoko 5,5: subentra quando la partita è indirizzata, ma riesce comunque a distinguersi in negativo con il fallo di mano che provoca il rigore nel finale).

Messias 5: si trova di fronte Parisi che vince tutti i duelli diretti, sia in attacco che in difesa. Non riesce ad accendersi o ad innescare i compagni in nessun modo (dall’81’ B. Diaz: S.V.).

Kessie 7,5: schierato nell’insolita posizione di trequartista, fa quello che non sta facendo più Diaz o chi gioca lì, cioè gol o comunque essere decisivo. Sarà anche altalenante quest’anno, ma rimane pur sempre prezioso per questa squadra.

Saelemaekers 7: dirottato a sinistra gioca una partita di grande qualità e volontà. Non è un caso che ci sia il suo zampino in ognuno dei gol segnati stasera dal Milan.

Giroud 6: si vede che è lontano dalla forma migliore, ma l’infortunio di Ibra lo costringe a fare i 90 minuti e lui sembra dosare le energie. Cerca di combinare qualcosa in mezzo alla morsa di Luperto e Romagnoli e ci riesce con la sponda per il primo gol di Kessie.

All. Pioli 7: stavolta ci azzecca proprio. Si inventa Kessie come trequartista e la mossa ripaga alla grande, così come quella di dare fiducia a Saelemaekers spostandolo sulla sinistra al posto di Krunic. Il 2021 rimane comunque un anno più che positivo per lui e la sua squadra.