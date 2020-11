Ferencvaros-Juventus 1-4, le pagelle dei bianconeri: Morata rockstar

La Juventus travolge un impalpabile Ferencvaros con il risultato di 4-1 grazie alla doppietta di Alvaro Morata, alla rete di Paulo Dybala ed all’autogol di Lasha Dvali.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: serata di totale riposo per il numero 1 bianconero che sul goal prova ad intervenire ma sulla ribattuta non può fare nulla.

Danilo 6,5: il brasiliano finalmente sta trovando un’ottima continuità di rendimento.

Chiellini 6: il capitano della Juventus rientra negli 11 titolari in una serata in cui viene impegnato poco dai suoi avversari.

Bonucci 6: così come il suo compagno di reparto viene impegnato poco dagli ungheresi.

Cuadrado 6,5: buona prestazione dell’esterno colombiano che regala a Morata il pallone per il primo gol. (Frabotta s.v.)

Rabiot 6,5: il francese mette tutte le sue doti fisiche in campo ed annulla i suoi diretti avversari, all’ultimo va anche vicino al gol. Buone notizie per la Juventus.

Arthur 5,5: un po’ troppo impreciso questa sera, ma non stava benissimo quindi è scusato. (Bentancur 6,5)

Ramsey 6,5: buona prestazione del gallese che dà il suo contributo in entrambe le fasi di gioco, lascia il campo per l’ennesimo infortunio muscolare. (McKennie 6)

Chiesa 6: non sbaglia nulla ma non viene cercato tantissimo dai compagni. (Bernardeschi s.v.)

Morata 7,5: è in un momento d’oro ed anche questa sera trova una doppietta che regala i 3 punti alla Juventus. (Dybala 6,5)

Ronaldo 5,5: in una serata di festa come questa manca solo il suo nome nel tabellino dei marcatori. Ancora un po’ indietro di condizione.