Genoa-Juventus 1-3, le pagelle dei bianconeri: torna la coppia Dybala-Ronaldo

La Juventus batte un buon Genoa grazie a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non perfetto in occasione della rete di Sturaro.

Cuadrado 6,5: il colombiano continua ad essere sempre tra i migliori della Juventus, conquista un calcio di rigore.

de Ligt 5,5: abbastanza impreciso con la palla nei piedi e soffre la fisicità di Scamacca. (Dragusin s.v.)

Bonucci 6: partita tranquilla per il capitano bianconero, attento nelle chiusure.

Alex Sandro 5: pessima la marcatura su Sturaro, sbaglia qualche giocata di troppo.

Rabiot 5: grandissimo passo indietro da parte del francese che non entra mai nel match. (Morata 6,5)

Bentancur 6,5: buona prestazione dell’uruguaiano in fase di recupero palla.

Chiesa 6,5: qualche fiammata importante, trova anche il gol ma viene annullato per fuorigioco. (Bernardeschi s.v.)

McKennie 6,5: l’americano sta conquistando la Juventus ed anche questa sera è protagonista di una grande partita.

Dybala 6,5: la Joya trova finalmente il primo gol in campionato con un bel mancino.

Ronaldo 6,5: il portoghese non è in una grandissima giornata ma realizza in maniera perfetta i due rigori che regalano i 3 punti alla Juventus.