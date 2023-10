Inghilterra-Italia, le pagelle degli Azzurri: cercasi centrocampo

L’Italia viene travolta dall’Inghilterra dopo essere passata momentaneamente in vantaggio con Gianluca Scamacca.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: si fa trovare pronto qua do viene chiamato in causa, sui gol avversari non ha responsabilità.

Di Lorenzo 5,5: parte con un bell’assist per Scamacca ma poi ingenuamente causa il rigore che porta al pareggio inglese.

Scalvini 4,5: non dà mai la sensazione di sicurezza, inoltre si fa trovare in ritardo in occasione del gol del definitivo 3-1.

Acerbi 5: non molto meglio del suo compagno di reparto. (Bastoni 5)

Udogie 5,5: fa un ottimo primo tempo in cui va anche vicinissimo al gol ma in occasione della rete di Rashford non è esente da colpe. (Dimarco 5)

Frattesi 5: qualche spunto interessante ad inizio partita ma poi sparisce completamente.

Cristante 5,5: il meno peggio ma anche la sua è stata una partita insufficiente.

Barella 4,5: a differenza di Frattesi, la sua partita non incomincia mai.

Berardi 5: dopo l’ottima prova con Malta non risponde presente. Sempre fuori dal gioco è non si accende mai con nessuna iniziativa. (Raspadori s.v.)

Scamacca 6: viene cercato poco dai suoi compagni ma alla prima vera occasione risponde presente trovato il suo primo gol in Azzurro. (Kean 5,5)

El Shaarawy 6: tornato in Azzurro dopo tanti anni fa il suo senza eccellere ma senza nemmeno compiere errori. (Orsolini s.v.)