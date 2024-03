Italia-Ecuador 2-0, le pagelle degli Azzurri: Spalletti trova la quadra

L’Italia batte l’Ecuador e trova la seconda vittoria in questa tournée americana.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Vicario 6: esordio in Azzurro senza mai essere chiamato in causa.

Darmian 6: come al solito mostra tutta la sua solidità senza dover strafare.

Mancini 6,5: bella prova di leadership, guida bene la linea.

Bastoni 6: impreciso solamente in un occasione, per il resto partita tranquilla.

Bellanova 6,5: bellissimo esordio con una partita molto convincete, Spalletti potrebbe aver trovato un interprete molto interessante. (Di Lorenzo 6)

Barella 6,5: bella partita dopo la scorsa prova non convincente, condita anche da un gol nel finale.

Jorginho 6: gioca una buona partita anche se non illumina mai come sa fare. (Locatelli 6)

Dimarco 6: aiuta molto la squadra in fase di possesso palla, non si vede tanto in fase offensiva. (Cambiaso)

Pellegrini 7: pronti via e trova un bellissimo gol dopo la respinta della barriera sulla punizione calciata da Dimarco. (Frattesi 6)

Zaniolo 6: buon primo tempo, nella ripresa si spegne un po’ e Spalletti lo richiama in panchina. (Orsolini 6,5)

Raspadori 5,5: gioca tanto per i compagni ma da un centravanti ci si aspetta anche altro.