Italia-Lituania 5-0, le pagelle degli Azzurri: giovani al potere

L’Italia batte la Lituania 5-0 grazie alla doppietta di Kean, alle reti di Raspadori e Di Lorenzo ed un autogol.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6,5: molto attento in un paio di uscite fuori dall’area. (Sirigu 6)

Biraghi 6,5: molto propositivo, coglie al volo l’occasione capitata dopo i problemi fisici di Emerson. (Calabria 6,5)

Bastoni 6,5: aiuta tantissimo in fase di impostazione, soprattutto nel primo tempo.

Acerbi 6: molto attento in fase difensiva, oggi lascia a Bastoni la maggior parte dei compiti di impostazione.

Di Lorenzo 6,5: trova la sua prima rete in Nazionale con una fortunosa traiettoria di un suo cross.

Cristante 6: a sorpresa viene schierato da mezz’ala, la sua prestazione è sufficiente.

Jorginho 6: dopo le critiche piovuto al termine del match contro la Svizzera, Mancini lo manda in campo con la fascia di capitano al braccio. (Castrovilli 6,5)

Pessina 6,5: propositivo fino all’ultimo minuto di gioco. Forse la sua abilità negli inserimenti doveva essere utilizzata anche nelle scorse 2 partite.

Kean 7,5: doppietta e tanti spunti interessanti. Si ripresenta in Nazionale con un piglio completamente diverso ed il suo contributo è straripante. (Berardi 6)

Raspadori 7: Mancini gli affida le chiavi da titolare dell’attacco azzurro e lui ne approfitta. Prima causa l’autogol della Lituania, poi trova il suo primo con con la maglia dell’Italia.

Bernardeschi 6,5: partita di altissima qualità condita da due assist per i gol azzurri, onora la maglia numero 10. (Scamacca 6)