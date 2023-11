Juventus-Inter 1-1, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic non basta

La Juventus trova un buon pareggio contro l’Inter con la rete di Dusan Vlahovic.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: nessuna responsabilità sul gol di Lautaro, per il resto viene chiamato poco in causa.

Rugani 5,5: come prestazione gioca una partita buona ma l’errore in uscita in occasione del gol nerazzurro è determinante.

Bremer 6: forse troppo conservativo nella marcatura su Thuram che poi porta al gol del pareggio.

Gatti 5,5: si fa anticipare troppo facilmente da Lautaro nella situazione che porta al gol dell’argentino.

Kostic 6: solido. Non crea pericoli con i suoi cross ma gestisce in maniera ottima il confronto con Dumfries. (Alex Sandro s.v.)

Rabiot 6: il duello testa a testa con Barella esce in parità.

Nicolussi Caviglia 5,5: gioca un buon primo tempo, poi nella ripresa parte male e viene sostituito al 60′. (Locatelli 6,5)

McKennie 6,5: si vede poco negli ultimi 25 metri ma come al solito la sua è stata una partita di assoluto livello tattico.

Cambiaso 6: prestazione senza infamia e senza lode, limita bene Dimarco.

Chiesa 6,5: trova un bell’assist per Vlahovic e riesce a gestire bene diversi palloni. (Kean 6)

Vlahovic 7: parte bene distribuendo ottimamente i palloni che gli arrivano, poi trova un bel gol e continua nella sua ottima prestazione per i compagni. (Milik 6)