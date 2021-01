Juventus-SPAL 4-0, le pagelle dei bianconeri: in semifinale di Coppa Italia sarà derby d’Italia

La Juventus batte una SPAL convincente 4-0 grazie alle reti di Alvaro Morata, Gianluca Frabotta, Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 6: il portiere della Juventus questa sera torna a vestire i panni da capitano della squadra.

Dragusin 6,5: ormai è una rotazione fissa per Pirlo ed anche questa sera la sua prova è stata convincente.

Demiral 6,5: qualche imprecisione ma la solita forza fisica nei contrasti con gli avversari. (Da Graca 6)

De Ligt 7: con lui in campo la differenza si nota sempre, roccioso in difesa ed attivo anche in fase di impostazione di gioco.

Frabotta 7: l’esterno bianconero trova il suo primo gol con la maglia della Juventus, inoltre mette in campo una partita di livello. (Alex Sandro 6)

Bernardeschi 5,5: non riesce a fare la differenza nemmeno questa sera, contro una formazione di Serie B. Costretto a lasciare il campo a fine primo tempo per un infortunio. (Di Pardo 6)

Fagioli 6,5: all’esordio assoluto con la maglia bianconera mette in campo una grandissima partita di personalità e talento. Una perla rara. (McKennie s.v.)

Rabiot 7: buone notizie per Pirlo che questa sera ritrova un Rabiot ad altissimi livelli, grazie ad una sua azione personale la formazione di casa guadagna il rigore che sblocca la partita.

Ramsey 5,5: il gallese è protagonista di una partita non sufficiente, bene palla al piede ma i suoi movimenti sono sempre sbagliati.

Kulusevski 7: da quando è arrivato alla Juventus le sue partite migliori sono state nel ruolo di seconda punta, ed anche questa sera ha dimostrato questa cosa.

Morata 7: sblocca la partita con un rigore calciato alla perfezione e poi disputa una partita si grande collaborazione. (Chiesa 7)