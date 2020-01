La Roma vola ai Quarti contro la Juve, decide la doppietta di Pellegrini

La Roma torna a correre: doppio Pellegrini, mercoledì la “rivincita” contro la Juventus

La Roma vince a Parma grazie ad una doppietta di Lorenzo Pellegrini nella ripresa, mostrando il giusto cinismo e senza sprecare troppe energie. Mercoledì sarà quindi Juventus-Roma, sfida interessante e tutt’altro che scontata, soprattutto se il morale dei ragazzi di Fonseca arriverà alto dopo un eventuale vittoria a Genova domenica sera.

LA GARA – La prima frazione non è particolarmente emozionante nonostante la Roma schieri sostanzialmente la miglior formazione possibile, con la novità di Cristante schierato come centrale della difesa a 3. L’occasione più importante è per Pellegrini al 10′, ma Colombi si salva in corner sulla conclusione del ragazzo di Cinecittà. Il Parma mostra pericolosità solo potenziale in fase di ripartenza, anche perché Cornelius si fa trovare in fuorigioco in un paio di succose occasioni.

Più viva, almeno a livello di tiri in porta e occasioni da gol, la ripresa. I secondi 45′ si aprono subito con un tiro a lato del Monito Perotti da posizione favorevole ma un po’ decentrata. Ci sarebbe anche spazio per uno squillo ducale con Kucka, ma sul ribaltamento del fronte la Roma passa grazie ad un tiro piazzato di Pellegrini, bravo a scambiare con un Kalinic apparso in crescita nella ripresa. Il Parma capisce che per provare a portare la Juventus al Tardini mercoledì serve una reazione, che ci sarebbe anche, se Pau Lopez non rispondesse bene sia su una gran girata di Inglese che su un tiro da fuori di Barillà.

È proprio la mezzala reggina a chiudere di fatto la gara per via di un tocco di mano a intercettare il cross dalla destra di Florenzi. È la mezz’ora della ripresa e dal dischetto va ancora Pellegrini, a testimonianza di un Kolarov sostanzialmente scalzato dalle vesti di rigorista da altri compagni. Perfetta la trasformazione dell’ex Sassuolo, che regala ai suoi un finale tranquillo e che vede il ritorno di Bruno Peres in giallorosso a 620 giorni di distanza dall’ultima presenza con i Lupi.

PARMA-ROMA 0-2

PARMA (4-3-2-1): Colombi; Laurini (63′ Iacoponi), Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella (69′ Kulusevski), Barillà; Siligardi, Kurtic; Cornelius (46′ Inglese).

In panchina: Sepe, Alastra, Bruno Alves, Darmian, Hernan, Goglino. All. D’Aversa.

ROMA (3-4-3): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Florenzi (78′ Bruno Peres), Diawara, Pellegrini (84′ Veretout), Kolarov; Under, Kalinic, Perotti (69′ Kluivert).

In panchina: Fuzato, Mirante Juan Jesus, Cetin, Santon All. Fonseca.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Laurini, Under, Dermaku, Pellegrini

Recupero: 0′ pt, 3′ st