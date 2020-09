Milan-Bologna 2-0, le pagelle rossonere: si riparte sempre da Ibra

Il Milan batte 2-0 il Bologna e inizia al meglio la sua avventura in questa nuova Serie A. Il trascinatore è ancora una volta Zlatan Ibrahimovic, autore della doppietta decisiva. Ma è la prestazione in generale di tutta la squadra che convince, la quale sembra aver ripreso da dove aveva lasciato un mese e mezzo fa quando si era aggiudicato lo scudetto del post lockdown. Da segnalare positivamente anche le prove di Calabria e Bennacer. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 6,5: ordinaria amministrazione per ottanta minuti, poi va giù come sa fare lui per negare il gol a Skov Olsen ed evitare dieci minuti di sofferenza finale. Nel momento del bisogno risponde presente anche oggi.

Calabria 7: sembra aver approcciato la stagione come meglio non si potrebbe. Dopo aver concluso in crescendo lo scorso campionato, in queste prime partite con le sue prestazioni si è tolto dal mercato e si sta rilanciando fortemente come terzino destro titolare di questo Milan.

Kjaer 6,5: sempre più colonna portante della retroguardia rossonera. Non concede nulla a Palacio e compagni, finché un piccolo problemino muscolare lo invita a risparmiarsi l’ultimo quarto d’ora (dal 71′ Duarte 6: entra a freddo, ma concentrato e sul pezzo per difendere il risultato e dare un segnale a Pioli).

Gabbia 6,5: le mura amiche di San Siro sembrano infondergli più sicurezza rispetto a quando va in trasferta. Attento e preciso sull’uomo, non sbaglia praticamente nulla in fase di impostazione. Sullo 0-0 invece spreca in mischia una ghiotta occasione da gol.

T. Hernandez 6,5: Orsolini tornerà a casa con gli incubi per colpa sua. Insormontabile dietro, quando spinge sa come fare male. Prima pennella con il mancino il pallone per l’incornata vincente di Ibra, poi toglie quello dalla testa del numero 7 bolognese che era solo da appoggiare in rete.

Bennacer 7: razionale con il pallone tra i piedi, lo trovi ovunque a pressare tutti gli uomini in maglia bianca. Come quando sbuca davanti a Orsolini e, anticipandolo, si procura il rigore che indirizza notevolmente il match a inizio ripresa (dall’88’ Krunic: S.V.).

Kessie 6,5: cresce alla distanza all’interno della partita, come spesso gli capita. Rispetto ad un anno fa, colpisce la sua gestione della palle e come sappia farsi trovare nelle posizioni giuste in fase di non possesso (dal 77′ Tonali: S.V.).

Castillejo 6: un po’ appannato in fase offensiva, molto meglio invece quando deve ripiegare a difendere. Qualche acciacco fisico lo costringono ad abbandonare il campo all’intervallo (dal 46′ Saelemaekers 6,5: entra bene in partita e conferma di trovarsi più a suo agio sulla destra. Gioca con sicurezza e senza paura, come quando si lancia in velocità nel finale procurando il rosso a Dijks).

Calhanoglu 6: meno in palla rispetto agli standard a cui ha abituato ultimamente, ma la sua posizione fra le linee dà sempre fastidio così come il suo pressing alto sui due mediani bolognesi (dal 71′ B. Diaz 6: una ventina di minuti in cui cerca di mettere in mostra la sua tecnica e velocità).

Rebic 6: parte a mille all’ora per poi fare delle soste qua e là per ricaricare le pile. Non fa sempre la scelta migliore quando c’è da concludere l’azione, ma la sua presenza è comunque importante nello scacchiere rossonero.

Ibrahimovic 7,5: si carica la squadra sulle spalle sin dai primi minuti e la fa girare come vuole lui. Poi quando Theo piazza il cross giusto, sale in cielo e incorna il vantaggio. Nella ripresa chiude virtualmente il match con il rigore del raddoppio. Forse potrebbe farne anche un altro se non due, ma va già più che bene così.

All. Pioli 6,5: la sua squadra appare subito in palla e porta a casa i primi tre punti stagionali come aveva richiesto in conferenza stampa. Il Milan dà l’impressione di saper sempre cosa fare sia in fase di possesso che di non possesso e sembra essere ripartita da dove aveva interrotto.