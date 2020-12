Milan-Celtic 4-2, le pagelle rossonere: rimonta e pass per i sedicesimi

Il Milan va sotto 2-0 nel primo quarto d’ora con il Celtic, ma poi rimonta e ottiene una vittoria per 4-2 che vale anche il passaggio del turno ai sedicesimi di Europa League. Disastroso Krunic, colpevole in entrambi i gol subiti, mentre da sottolineare la prestazione completa di Hauge. Da segnalare anche l’infortunio a Kjaer a inizio partita. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 7: ci mette la sua firma anche oggi. Nulla può sui due gol subiti, anche se in mezzo ci aveva messo i pugni su McGregor, ma è superlativo a volare sulla punizione di Christie quando il risultato diceva 3-2.

Dalot 5,5: tiene in gioco Edouard sul gol del 2-0 e bada più a tenere la posizione che a spingere come invece sa e dovrebbe fare.

Kjaer S.V.: è costretto ad alzare bandiera bianca dopo una decina di minuti e questa potrebbe essere una brutta tegola in questo momento della stagione (dall’11’ Romagnoli 6,5: entra a freddo, ma carbura pian piano e nel secondo tempo mette un paio di pezze importanti con delle belle chiusure).

Gabbia 6: non ha particolari responsabilità sui gol e per il resto gioca una partita attenta in marcatura su Edouard, cliente comunque non semplice.

T. Hernandez 6: fisicamente non c’è paragone con Frimpong che però gli sguizza via bene in qualche occasione. Quando scende dà sempre fastidio agli avversari, come in occasione della rete di Castillejo che nasce da una sua bella iniziativa.

Krunic 4: schierato in mezzo al campo, compie due errori tanto gravi quanto brutti che rischiavano di mettere in bilico la qualificazione della squadra. Fatica a riprendersi e quindi Pioli lo lascia negli spogliatoi a fine primo tempo (dal 46′ Tonali 6: mette ordine in mezzo al campo, oltre che ulteriori minuti nelle gambe che non possono fargli che bene).

Kessie 6,5: travolto anche lui nel quarto d’ora iniziale, poi prende in mano le redini del centrocampo e si fa valere come sempre nell’ultimo periodo (dal 61′ Bennacer 6: Pioli preferisce non rischiarlo dall’inizio dopo il problemino all’adduttore, ma gli torna utile nella mezzora finale per far rifiatare un po’ l’ivoriano)

Hauge 7,5: nel primo tempo si dà un gran da fare senza trovare lo spunto vincente. Quelli invece arrivano nella ripresa, prima con il bellissimo gol del vantaggio al termine di un azione personale e poi con l’assist per Diaz. Si fa apprezzare anche per un paio di ripieghi difensivi.

Calhanoglu 7: nel momento del bisogno suona la carica con uno dei suoi marchi di fabbrica. Impallina Barkas su punizione e da il la fondamentale per la rimonta dei suoi. Anche lui si prende la mezzora finale di riposo (dal 61′ B. Diaz 6,5: non si vede molto, ma alla prima palla buona mette in ghiaccio il match con un delizioso tocco sotto confermando la sua freddezza sotto porta. Sono già tre in Europa League per lui).

Castillejo 7: secondo gol consecutivo e fiducia che torna a crescere. Sale anche di condizione fisica e lo si vede sia quando c’è da attaccare, ma anche e soprattutto quando c’è da dare una mano dietro.

Rebic 6: anche lui deve ritrovare la forma migliore e là davanti non è completamente a suo agio. Avrebbe bisogno di un gol magari, ma per oggi ottiene solo la punizione da cui nasce il 2-1 provvisorio (dall’82’ Colombo: S.V.).

All. Pioli 6: a sto giro le scelte non convincono a pieno. Krunic in mezzo al campo poteva costare caro, così come potrà pesare parecchio l’infortunio di Kjaer che magari oggi poteva riposare. Bene invece nella scelta dei trequartisti e così si guadagna la qualificazione con un turno di anticipo.