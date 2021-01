Milan-Juventus 1-3, le pagelle rossonere: tante assenze, Calabria non basta

Nel big match di San Siro arriva la prima sconfitta in campionato per il Milan. Finisce 3-1 per i bianconeri, ma nulla si può recriminare ai rossoneri che, privi di ben sette elementi, hanno disputato comunque una buonissima partita. Da sottolineare la prova di Calabria, schierato a centrocampo per l’emergenza e autore anche del gol del provvisorio pareggio. Male invece Theo Hernandez che perde nettamente il duello con Chiesa. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

G. Donnarumma 6: non può nulla sui gol bianconeri e per il resto non viene sollecitato tantissimo. Cerca di guidare i compagni come sempre fa dalla sua posizione privilegiata.

Dalot 6: Ronaldo gravita spesso dalle sue parti, ma non si lascia intimidire e se la cava piuttosto bene. Non spinge molto, ma quando lo fa a inizio secondo tempo chiama Szczesny a una grande parata sul suo destro da fuori (dall’81 Conti: S.V.).

Kjaer 6: prestazione meno evidente delle ultime, ma è anche lui praticamente incolpevole nelle azioni dei gol subiti. Purtroppo non può metterci sempre una pezza anche per gli altri (dall’81’ Kalulu: S.V.).

Romagnoli 5: altro flop del capitano rossonero in un big match. Lascia un metro di troppo a Dybala che poi inventa l’assist per Chiesa per l’1-0 e poi si fa saltare secco da Kulusevski in occasione del 3-1 che chiude definitivamente il match.

T. Hernandez 5: si perde troppo facilmente Chiesa nell’azione del vantaggio bianconero e in generale viene messo spesso alla frusta dall’esterno della Nazionale. Anche in avanti non riesce a compiere le sue solite scorribande.

Calabria 7: scelto un po’ a sorpresa come mediano a far coppia con Kessie, inizia un po’ timido e spaesato, ma poi viene fuori bene. Corona la sua buona prestazione con il piattone destro all’incrocio che vale il pareggio momentaneo (dall’81’ D. Maldini: S.V.).

Kessie 6: cerca di guidare Calabria e prova a prendere in mano le redini del centrocampo. Vince parecchi duelli in mezzo al campo, ma non è dominante come in altre occasioni.

Castillejo 5: è brutto ridurla così, ma in fin dei conti la differenza l’hanno fatta i rispettivi esterni destri. Nel primo tempo ha una palla d’oro per sbloccare il match, ma fa il solletico a Szczesny, mentre a inizio del secondo arriva tardi su un buon invito di Leao. Dall’altra parte Chiesa invece si inventa due gol decisivi (dall’87’ Colombo: S.V.).

Calhanoglu 6,5: Pioli decide di non abbassarlo perché è fondamentale nel ruolo di trequartista e lui dimostra il motivo. Lega bene centrocampo e attacco sia in fase di possesso che non e arriva spesso alla conclusione, ma il portiere juventino è sempre attento e preciso.

Hauge 5,5: parte un po’ in sordina, ma cresce con il passare dei minuti. Non ruba l’occhio perché fa giocate semplici e utili, ma alla fine non lascia un’impronta decisiva sulla partita (dal 67′ B. Diaz 6: entra quando la partita si va un po’ spegnendo e lui cerca di riaccenderla con qualche guizzo, ma senza particolare successo).

R. Leao 6,5: si carica il peso dell’attacco sulle spalle e quando la palla gli arriva sembra poter mettere in difficoltà la difesa bianconera. Bravissimo a temporeggiare e servire l’assist a Calabria, nel secondo tempo si perde un po’ via.

All. Pioli 6,5: è vero che arriva la prima sconfitta e in un match importante come questo, ma il suo Milan, al netto delle numerose e pesanti assenze, dà comunque l’idea di sapere sempre cosa fare soprattutto quando attacca. Purtroppo la differenza la fanno anche i cambi e lui oggi non poteva pescare nulla dalla panchina.