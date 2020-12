Milan-Lazio 3-2, le pagelle rossonere: ancora super Theo decisivo

Il Milan vince 3-2 contro la Lazio al termine di una partita bellissima, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. A decidere il match è l’incornata vincente di Theo Hernandez nel recupero, ancora una volta uomo simbolo dei rossoneri che non mollano mai e ci credono sempre fino all’ultimo. Da segnalare anche l’ennesima prestazione da leader di Calhanoglu e il ritorno al gol di Rebic. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

G. Donnarumma 6,5: para l’ennesimo rigore ad un altro specialista come Immobile, ma deve capitolare sulla respinta di Luis Alberto. Lo stesso centravanti laziale lo prende poi controtempo in occasione del 2-2, ma Gigio si fa trovare ancora pronto a smanacciare su Muriqi.

Calabria 6: nel primo tempo la Lazio attacca parecchio dalla sua parte, ma lui tiene botta abbastanza bene. Si vede meno di altre volte in fase offensiva, ma è sempre sicuro quando la palla è tra i suoi piedi (dal 93′ Dalot: S.V.).

Kalulu 6: un po’ sfortunato in occasione del rigore che gli viene fischiato contro e un po’ sorpreso dalla palla geniale di Milinkovic per Immobile sul 2-2. Nel complesso però dimostra molta personalità e altrettanta qualità nell’interpretare un ruolo che sta facendo pian piano sempre più suo.

Romagnoli 6,5: i meccanismi con Kalulu iniziano ad essere più rodati e anche lui si sta riprendendo a pieno dopo le difficoltà di inizio campionato. Anche oggi è incolpevole sui gol subiti e domina a centro area su tutti i palloni che spiovono.

T. Hernandez 8: prestazione normale fino all’85’, poi si scatena come una furia. Produce due azioni pericolose praticamente da solo, si guadagna il corner finale e va a incornare prepotente per il gol che riporta il Milan in vetta alla classifica. Sta diventando sempre più l’uomo copertina di questa squadra.

Krunic 6: quello nei due di centrocampo non è il suo ruolo più congeniale, ma ci mette tanto impegno e voglia per ricoprirlo al meglio. A volte questo lo porta a pasticciare un po’, ma lo spirito è apprezzabile.

Tonali 6,5: stringe i denti per esserci e in assenza di Bennacer e Kessie prende in mano le redini del centrocampo rossonero. Sta salendo sempre più di tono, anche se nel finale arriva con le pile un po’ scariche.

Saelemaekers 5,5: parte bene con la sua solita vivacità, ma poi stranamente fatica a trovare la posizione giusta in fase di non possesso e le azioni avversarie pericolose nascono nella sua zona. Anche un po’ impreciso in alcune scelte o giocate, ma l’impegno è sempre tanto (dal 65′ Castillejo 6: entra per dare nuova linfa e maggiore copertura sulla fascia destra e fa il suo. Esce acciaccato nei minuti finali) (dal 94′ Maldini: S.V.).

Calhanoglu 7,5: complici le tante assenze, diventa leader tecnico e morale di questa squadra. Pennella i due corner per Rebic e Theo, è freddo nel realizzare dagli undici metri e non sbaglia mezzo pallone di tutti quelli che gioca e sono tanti perché i compagni vedono in lui il punto di riferimento.

Rebic 7: in dubbio fino all’ultimo, invece gioca e finalmente trova il gol che tanto cercava per sbloccarsi. Si procura anche il rigore del 2-0 e corre come un matto fino alla fine. Mezzo voto in meno per le due chance finali che spreca, ma grazie a Theo se le ricorderanno in pochi.

R. Leao 5,5: deve fare una partita di sacrificio e non è esattamente quello che predilige. Cerca di allungare la squadra e farla salire come può, ma non ottiene gli stessi risultati di Sassuolo (dal 79′ Hauge: S.V.).

All. Pioli 8: il voto è complessivo per tutto il 2020 che nessuno si sarebbe mai immaginato così positivo e roseo per il Milan. Un anno fa a Bergamo la squadra toccò il punto più basso e 365 giorni dopo invece si ritrova in testa alla classifica della serie A e pochi direbbero che non è una posizione meritata.